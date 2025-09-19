Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область
 
15:42 19.09.2025
Итоги конкурса "Лучший по профессии" подвели в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В канун Дня машиностроителя в Липецкой области состоялся ХXIII областной конкурс "Лучший по профессии" среди работников машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, победителей состязания наградили денежными премиями, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Всего в конкурсе участвовало более 60 человек, среди которых были лучшие специалисты предприятий региона, а также студенты, рассказал губернатор. Свое мастерство демонстрировали токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, контролеры ОТК, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Артамонов уточнил, что в этом году организаторы конкурса добавили новую номинацию "Аддитивные технологии" для специалистов по созданию трехмерных объектов и деталей путем послойного добавления материала: пластика, металла, бетона. Также свое мастерство участники конкурса показывали не только на практике, но и в теории. Победителям вручили дипломы и денежные премии в размере 50, 70 и 100 тысяч рублей в зависимости от призового места. "Конкурсы профмастерства повышают престиж важных экономике специальностей, а также стимулируют тружеников предприятий к повышению своих компетенций и умений", – отметил Артамонов.
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В канун Дня машиностроителя в Липецкой области состоялся ХXIII областной конкурс "Лучший по профессии" среди работников машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, победителей состязания наградили денежными премиями, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Всего в конкурсе участвовало более 60 человек, среди которых были лучшие специалисты предприятий региона, а также студенты, рассказал губернатор.
Свое мастерство демонстрировали токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, контролеры ОТК, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Артамонов уточнил, что в этом году организаторы конкурса добавили новую номинацию "Аддитивные технологии" для специалистов по созданию трехмерных объектов и деталей путем послойного добавления материала: пластика, металла, бетона.
Также свое мастерство участники конкурса показывали не только на практике, но и в теории. Победителям вручили дипломы и денежные премии в размере 50, 70 и 100 тысяч рублей в зависимости от призового места.
"Конкурсы профмастерства повышают престиж важных экономике специальностей, а также стимулируют тружеников предприятий к повышению своих компетенций и умений", – отметил Артамонов.
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
