Итоги конкурса "Лучший по профессии" подвели в Липецкой области

Итоги конкурса "Лучший по профессии" подвели в Липецкой области - РИА Новости, 19.09.2025

Итоги конкурса "Лучший по профессии" подвели в Липецкой области

В канун Дня машиностроителя в Липецкой области состоялся ХXIII областной конкурс "Лучший по профессии" среди работников машиностроительной и...

ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В канун Дня машиностроителя в Липецкой области состоялся ХXIII областной конкурс "Лучший по профессии" среди работников машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, победителей состязания наградили денежными премиями, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Всего в конкурсе участвовало более 60 человек, среди которых были лучшие специалисты предприятий региона, а также студенты, рассказал губернатор. Свое мастерство демонстрировали токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, контролеры ОТК, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Артамонов уточнил, что в этом году организаторы конкурса добавили новую номинацию "Аддитивные технологии" для специалистов по созданию трехмерных объектов и деталей путем послойного добавления материала: пластика, металла, бетона. Также свое мастерство участники конкурса показывали не только на практике, но и в теории. Победителям вручили дипломы и денежные премии в размере 50, 70 и 100 тысяч рублей в зависимости от призового места. "Конкурсы профмастерства повышают престиж важных экономике специальностей, а также стимулируют тружеников предприятий к повышению своих компетенций и умений", – отметил Артамонов.

