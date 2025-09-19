Рейтинг@Mail.ru
Ocean Photographer of the Year 2025: лучшие работы
13:02 19.09.2025 (обновлено: 13:24 19.09.2025)
Ocean Photographer of the Year 2025: лучшие работы
Ocean Photographer of the Year 2025: лучшие работы
фото, фото, рыбы, животные
Фото, рыбы, Животные

Ocean Photographer of the Year 2025: лучшие работы

© Oceanographic/Yury Ivanov

Абсолютным победителем стал Юрий Иванов из России с уникальным кадром двух амфиподов.

Работа фотографа Yury Ivanov из России, победившая в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2025

Абсолютным победителем стал Юрий Иванов из России с уникальным кадром двух амфиподов.

© Oceanographic/Yury Ivanov
1 из 15
© Oceanographic/Marcia Riederer

Марсия Ридерер из Австралии получила первое место в категории "Fine Art Photographer of the Year" за фото карликового полосатика.

Работа фотографа Marcia Riederer из Австралии, победившей в категории Fine Art Photographer of the Year

Марсия Ридерер из Австралии получила первое место в категории "Fine Art Photographer of the Year" за фото карликового полосатика.

© Oceanographic/Marcia Riederer
2 из 15
© Oceanographic/Romain Barats

Ромен Барац из Франции получил признание в разделе "Fine Art Photographer of the Year" за минималистичное фото пингвина в Антарктике.

Работа фотографа Romain Barats из Франции, финалиста категории Fine Art Photographer of the Year

Ромен Барац из Франции получил признание в разделе "Fine Art Photographer of the Year" за минималистичное фото пингвина в Антарктике.

© Oceanographic/Romain Barats
3 из 15
© Oceanographic/Takumi Oyama

Работа фотографа Такуми Ояма из Японии победила в категории "Wildlife Photographer of the Year".

Работа фотографа Takumi Oyama из Японии, победившая в категории Wildlife Photographer of the Year

Работа фотографа Такуми Ояма из Японии победила в категории "Wildlife Photographer of the Year".

© Oceanographic/Takumi Oyama
4 из 15
© Oceanographic/Andrey Shpatak

Снимок краба-горошка фотографа Андрея Шпатака из России также был высоко оценен жюри.

Работа фотографа Andrey Shpatak из России, финалиста в категории Wildlife Photographer of the Year

Снимок краба-горошка фотографа Андрея Шпатака из России также был высоко оценен жюри.

© Oceanographic/Andrey Shpatak
5 из 15
© Oceanographic/Kat Zhou

Кэт Чжоу из США получила признание в категории "Wildlife".

Работа фотографа Kat Zhou из США, финалиста в категории Wildlife

Кэт Чжоу из США получила признание в категории "Wildlife".

© Oceanographic/Kat Zhou
6 из 15
© Oceanographic/Ben Thouard

Победителем в категории "Adventure Photographer of the Year" стал Бен Туар из Франции.

Работа фотографа Ben Thouard из Франции, победившая в категории Adventure Photographer of the Year

Победителем в категории "Adventure Photographer of the Year" стал Бен Туар из Франции.

© Oceanographic/Ben Thouard
7 из 15
© Oceanographic/Romain Barats

Высокую оценку жюри получила и работа Ромена Бараца из Франции.

Работа фотографа Romain Barats из Франции, финалиста в категории Adventure Photographer of the Year

Высокую оценку жюри получила и работа Ромена Бараца из Франции.

© Oceanographic/Romain Barats
8 из 15
© Oceanographic/Hugo Bret

В номинации "Conservation (Impact) Photographer of the Year" победил фотограф Хьюго Брет из Франции.

Работа фотографа Hugo Bret из Франции, победившая в категории Conservation (Impact) Photographer of the Year

В номинации "Conservation (Impact) Photographer of the Year" победил фотограф Хьюго Брет из Франции.

© Oceanographic/Hugo Bret
9 из 15
© Oceanographic/Sirachai Arunrugstichai

Фаворитом в категории "Conservation (Hope) Photographer of the Year" стал Сирачай Арунругстичай из Тайланда.

Работа фотографа Sirachai Arunrugstichai из Тайланда, победившая в категории Conservation (Hope) Photographer of the Year

Фаворитом в категории "Conservation (Hope) Photographer of the Year" стал Сирачай Арунругстичай из Тайланда.

© Oceanographic/Sirachai Arunrugstichai
10 из 15
© Oceanographic/Craig Parry

В разделе "Human Connection Award: People & Planet Ocean" первое место получил Крейг Перри из Австралии.

Работа фотографа Craig Parry из Австралии, победившая в категории Human Connection Award: People & Planet Ocean

В разделе "Human Connection Award: People & Planet Ocean" первое место получил Крейг Перри из Австралии.

© Oceanographic/Craig Parry
11 из 15
© Oceanographic/Jianping Li

Работу фотографа Цзяньпин Ли из Китая также высоко отметили.

Работа фотографа Jianping Li из Китая, финалиста категории Human Connection Award: People & Planet Ocean

Работу фотографа Цзяньпин Ли из Китая также высоко отметили.

© Oceanographic/Jianping Li
12 из 15
© Oceanographic/Aaron Sanders

Аарон Сандес из Великобритании победил в категории "Young Photographer of the Year", запечатлев двух крошечных кальмаров-бобтейлов.

Работа фотографа Aaron Sanders из Великобритании, победившая в категории Young Photographer of the Year

Аарон Сандес из Великобритании победил в категории "Young Photographer of the Year", запечатлев двух крошечных кальмаров-бобтейлов.

© Oceanographic/Aaron Sanders
13 из 15
© Oceanographic/Matthew Sullivan

Портрет любопытной челюстной рыбы принес победу Мэттью Салливану из США в номинации "Ocean Portfolio Award".

Работа фотографа Matthew Sullivan из США, победившая в категории Ocean Portfolio Award

Портрет любопытной челюстной рыбы принес победу Мэттью Салливану из США в номинации "Ocean Portfolio Award".

© Oceanographic/Matthew Sullivan
14 из 15
© Oceanographic/Jialing Cai

Работа фотографа Цзялин Цай из Китая победила в категории "Female Fifty Fathoms".

Работа фотографа Jialing Cai из Китая, победившая в категории Female Fifty Fathoms

Работа фотографа Цзялин Цай из Китая победила в категории "Female Fifty Fathoms".

© Oceanographic/Jialing Cai
15 из 15
 
ФоторыбыЖивотные
 
 
