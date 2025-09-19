Чурикова рассказала о пресс-конференции после финала "Интервидения"

Рейтинг@Mail.ru
13:27 19.09.2025 (обновлено: 15:47 19.09.2025)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-конференция с первым победителем возрожденного международного музыкального конкурса "Интервидение" пройдет сразу после финального шоу, которое состоится 20 сентября, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова. Медиацентр конкурса "Интервидение" начал работу на базе "Технопарка" на территории инновационного центра "Сколково" в пятницу. "Среду после финального шоу пройдет пресс-конференция с победителем возрожденного "Интервидения". Победитель придет с хрустальной наградой, вы сможете задать все ваши вопросы. Поверьте, все то, что мы сейчас переживаем, запомнится на всю жизнь", - сказала она журналистам в медиацентре конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-конференция с первым победителем возрожденного международного музыкального конкурса "Интервидение" пройдет сразу после финального шоу, которое состоится 20 сентября, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова.
Медиацентр конкурса "Интервидение" начал работу на базе "Технопарка" на территории инновационного центра "Сколково" в пятницу.
"Среду после финального шоу пройдет пресс-конференция с победителем возрожденного "Интервидения". Победитель придет с хрустальной наградой, вы сможете задать все ваши вопросы. Поверьте, все то, что мы сейчас переживаем, запомнится на всю жизнь", - сказала она журналистам в медиацентре конкурса.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
