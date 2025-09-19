Рейтинг@Mail.ru
В Коми обнаружили тело проходчика, пропавшего после прорыва воды на шахте
20:14 19.09.2025 (обновлено: 20:16 19.09.2025)
В Коми обнаружили тело проходчика, пропавшего после прорыва воды на шахте
В Коми обнаружили тело проходчика, пропавшего после прорыва воды на шахте - РИА Новости, 19.09.2025
В Коми обнаружили тело проходчика, пропавшего после прорыва воды на шахте
Компания "Воркутауголь" сообщила об обнаружении тела проходчика, пропавшего без вести после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в среду. РИА Новости, 19.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Компания "Воркутауголь" сообщила об обнаружении тела проходчика, пропавшего без вести после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в среду."Поисковые работы на шахте "Комсомольская" завершены. Пропавший без вести в результате инцидента 17 сентября проходчик участка подготовительных работ №2 Сергей Ясиненко обнаружен без признаков жизни", - говорится в сообщении.Компания "Воркутауголь" в среду сообщала о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность.
происшествия, республика коми, воркутауголь, россия
Происшествия, Республика Коми, Воркутауголь, Россия
В Коми обнаружили тело проходчика, пропавшего после прорыва воды на шахте

В Коми нашли тело проходчика, пропавшего без вести после прорыва воды на шахте

© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Каски рабочих. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Компания "Воркутауголь" сообщила об обнаружении тела проходчика, пропавшего без вести после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в среду.
"Поисковые работы на шахте "Комсомольская" завершены. Пропавший без вести в результате инцидента 17 сентября проходчик участка подготовительных работ №2 Сергей Ясиненко обнаружен без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Компания "Воркутауголь" в среду сообщала о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми
17 сентября, 14:55
 
