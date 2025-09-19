https://ria.ru/20250919/komi-2043082471.html

В Коми обнаружили тело проходчика, пропавшего после прорыва воды на шахте

Компания "Воркутауголь" сообщила об обнаружении тела проходчика, пропавшего без вести после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в среду. РИА Новости, 19.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Компания "Воркутауголь" сообщила об обнаружении тела проходчика, пропавшего без вести после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми в среду."Поисковые работы на шахте "Комсомольская" завершены. Пропавший без вести в результате инцидента 17 сентября проходчик участка подготовительных работ №2 Сергей Ясиненко обнаружен без признаков жизни", - говорится в сообщении.Компания "Воркутауголь" в среду сообщала о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность.

