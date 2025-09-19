https://ria.ru/20250919/kobzev-2042956490.html
Глава Приангарья Кобзев вступил в должность после победы на выборах
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
ИРКУТСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев, избранный жителями региона на второй срок, вступил в должность после инаугурации, которая прошла в пятницу в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоялась в Иркутске. На церемонии присутствовали члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы РФ, представители региональных правительства и парламента, федеральных ведомств, мэры и председатели дум городов и районов Приангарья, почетные граждане, руководители предприятий и организаций, общественность, участники специальной военной операции, родные и близкие героев.
"Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области в рамках 27-й сессии законодательного собрания региона. Он избран жителями региона уже на второй губернаторский срок. Принося присягу, Игорь Кобзев поклялся добросовестно исполнять обязанности главы региона, защищать интересы населения, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Иркутской области", - говорится в сообщении.
Приветствие избранному губернатору направил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Он отметил, что итоги выборов свидетельствуют - граждане положительно оценивают результаты работы по решению актуальных проблем, которая ведется во исполнение поручений главы государства в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами.
Игорь Кобзев отметил, что шесть лет назад президент России Владимир Путин поставил перед ним ответственную задачу: встать на службу Иркутской области и ее жителям.
"Так началась моя иркутская история. Не скажу, что было легко, но всегда у меня было искреннее стремление сделать как можно больше для укрепления и развития региона, для каждого города и поселка нашей большой Иркутской области, для каждого, кого я сегодня называю своими земляками. Моя команда - жители Иркутской области. Команда, у которой я каждый день учился и на которую опирался. Команда, с которой многое получилось, потому что нас объединяет любовь к Иркутской области", – сказал Игорь Кобзев.
Губернатор выразил благодарность президенту России за внимательное отношение к Иркутской области и поддержку в решении ключевых вопросов. Он подчеркнул, что благодаря этой поддержке получили новое рождение Тулун и пострадавшие от наводнения территории, стартовали масштабные проекты по ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском и Байкальске, сотни ребятишек стали курсантами первого за Уралом Суворовского училища. Байкал вошел в федеральный проект по развитию туризма по самым высоким экологическим стандартам и современному сервису. Реализуются и на старте уже новые масштабные инфраструктурные проекты, которые позволят качественно улучшить жизнь людей.
Обращаясь к жителям Иркутской области, Игорь Кобзев поблагодарил каждого за оказанное доверие.