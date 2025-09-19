Рейтинг@Mail.ru
02:15 19.09.2025 (обновлено: 09:15 19.09.2025)
Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников в КНДР
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов", - говорится в публикации. Как отмечается, лидер КНДР выразил большое удовлетворение результатом испытания. Он назвал развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов", - говорится в публикации.
Как отмечается, лидер КНДР выразил большое удовлетворение результатом испытания.
Он назвал развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.
