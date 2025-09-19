https://ria.ru/20250919/kndr-2042867993.html

Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников в КНДР

Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов", - говорится в публикации. Как отмечается, лидер КНДР выразил большое удовлетворение результатом испытания. Он назвал развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.

Дарья Буймова

