Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников в КНДР
© Фото : KCNAИспытания беспилотных вооружений в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына
© Фото : KCNA
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов", - говорится в публикации.
© Фото : KCNA
Как отмечается, лидер КНДР выразил большое удовлетворение результатом испытания.
Он назвал развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР.