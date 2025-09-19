Обвиняемый в убийстве Кирка в онлайн-играх называл себя Трампом
Обвиняемый в убийстве Кирка использовал имя Трампа как псевдоним в онлайн-играх
© Фото опубликовано CNNОбвиняемый в убийстве Чарли Кирка
© Фото опубликовано CNN
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, использовал имя американского президента Дональда Трампа в качестве псевдонима на платформе для видеоигр Steam, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон использовал имя Дональда Трампа в качестве псевдонима на платформе видеоигр Steam компании Valve Corp., что стало частью профиля, который правоохранительные органы США составляют на предполагаемого нападавшего", - пишет Блумберг.
По данным источников, секретная служба США присоединилась к расследованию и работает совместно с ФБР, изучая поведение и онлайн-активность Робинсона. Агенты хотели бы узнать, как подозреваемые формируют обиды, как выбирают цели и указывают ли их действия на более широкие риски для нынешних или бывших должностных лиц.
Блумберг отмечает, что на гильзах, использованных Робинсоном, нашли символы из онлайн-субкультур, включая видеоигру в жанре шутера Helldivers 2. По данным его профиля в Steam, подозреваемый провел в Helldivers 2 почти 400 часов. Всего на аккаунте Робинсона зарегистрировано почти 5 тысяч часов игрового времени.
Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив убийства
16 сентября, 22:51