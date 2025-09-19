https://ria.ru/20250919/kirk-2042972072.html

Обвиняемый в убийстве Кирка в онлайн-играх называл себя Трампом

Обвиняемый в убийстве Кирка в онлайн-играх называл себя Трампом - РИА Новости, 19.09.2025

Обвиняемый в убийстве Кирка в онлайн-играх называл себя Трампом

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, использовал имя американского президента Дональда Трампа в качестве... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:58:00+03:00

2025-09-19T13:58:00+03:00

2025-09-19T13:58:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

юта

чарли кирк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041521728_0:71:959:610_1920x0_80_0_0_5cbb39ec20d15ec170147abdbd218b5c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, использовал имя американского президента Дональда Трампа в качестве псевдонима на платформе для видеоигр Steam, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее прокуратура округа Юта обвинила Робинсона в убийстве Кирка. Всего злоумышленнику предъявлены семь пунктов обвинения, в том числе и в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь. Заседание прошло удаленно, Робинсон не присутствовал в зале суда. "Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон использовал имя Дональда Трампа в качестве псевдонима на платформе видеоигр Steam компании Valve Corp., что стало частью профиля, который правоохранительные органы США составляют на предполагаемого нападавшего", - пишет Блумберг. По данным источников, секретная служба США присоединилась к расследованию и работает совместно с ФБР, изучая поведение и онлайн-активность Робинсона. Агенты хотели бы узнать, как подозреваемые формируют обиды, как выбирают цели и указывают ли их действия на более широкие риски для нынешних или бывших должностных лиц. Блумберг отмечает, что на гильзах, использованных Робинсоном, нашли символы из онлайн-субкультур, включая видеоигру в жанре шутера Helldivers 2. По данным его профиля в Steam, подозреваемый провел в Helldivers 2 почти 400 часов. Всего на аккаунте Робинсона зарегистрировано почти 5 тысяч часов игрового времени. Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250919/rossija-2042964867.html

https://ria.ru/20250916/kirk-2042352614.html

сша

украина

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), фбр, юта, чарли кирк, владимир зеленский