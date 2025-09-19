Рейтинг@Mail.ru
В США начали расследование платформы Roblox из-за симулятора убийства Кирка - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/kirk-2042950083.html
В США начали расследование платформы Roblox из-за симулятора убийства Кирка
В США начали расследование платформы Roblox из-за симулятора убийства Кирка - РИА Новости, 19.09.2025
В США начали расследование платформы Roblox из-за симулятора убийства Кирка
Власти США начали расследование в отношении игровой платформы Roblox из-за симулятора убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает газета Washington РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:14:00+03:00
2025-09-19T12:14:00+03:00
в мире
сша
украина
оклахома
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти США начали расследование в отношении игровой платформы Roblox из-за симулятора убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает газета Washington Times. Отмечается, что вскоре после покушения на Кирка на платформе появилась соответствующая "игра", к которой могли получить доступ маленькие дети. Позже Roblox удалила ее, а также около 100 других игр, связанных с убийством активиста. "Генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд анонсировал расследование того, может ли штат предпринять юридические действия против Roblox, которая, как он заявил, "не принимает достаточных мер безопасности и полна вредного контента и педофилов", - пишет газета. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250918/ubiystvo-2042608783.html
https://ria.ru/20250916/kirk-2042143645.html
сша
украина
оклахома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, оклахома, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Оклахома, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
В США начали расследование платформы Roblox из-за симулятора убийства Кирка

WP: власти США начали расследование Roblox из-за симулятора убийства Кирка

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти США начали расследование в отношении игровой платформы Roblox из-за симулятора убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает газета Washington Times.
Отмечается, что вскоре после покушения на Кирка на платформе появилась соответствующая "игра", к которой могли получить доступ маленькие дети. Позже Roblox удалила ее, а также около 100 других игр, связанных с убийством активиста.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Посольство в США рассказало о антироссийской истерии из-за убийства Кирка
18 сентября, 03:27
"Генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд анонсировал расследование того, может ли штат предпринять юридические действия против Roblox, которая, как он заявил, "не принимает достаточных мер безопасности и полна вредного контента и педофилов", - пишет газета.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?
16 сентября, 08:00
 
В миреСШАУкраинаОклахомаДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала