В США начали расследование платформы Roblox из-за симулятора убийства Кирка
WP: власти США начали расследование Roblox из-за симулятора убийства Кирка
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти США начали расследование в отношении игровой платформы Roblox из-за симулятора убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает газета Washington Times.
Отмечается, что вскоре после покушения на Кирка на платформе появилась соответствующая "игра", к которой могли получить доступ маленькие дети. Позже Roblox удалила ее, а также около 100 других игр, связанных с убийством активиста.
"Генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд анонсировал расследование того, может ли штат предпринять юридические действия против Roblox, которая, как он заявил, "не принимает достаточных мер безопасности и полна вредного контента и педофилов", - пишет газета.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?
16 сентября, 08:00