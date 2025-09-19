https://ria.ru/20250919/kiev-2042866500.html
В Киеве прогремели повторные взрывы
В Киеве прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 19.09.2025
В Киеве прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Воздушная тревога звучит в городе с 1.09 мск.В ночь на пятницу телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве прогремели повторные взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы