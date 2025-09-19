https://ria.ru/20250919/khotsenko-2042911055.html

Хоценко презентовал в Москве инвестиционный потенциал Омской области

ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал в Москве ключевые направления социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Презентация инвестиционной привлекательности Омской области прошла в Москве 18 сентября. Представители бизнес-сообщества проинформировали о реализуемых инфраструктурных проектах, преференциальных зонах, а также мерах поддержки, которые правительство региона предоставляет инвесторам. Презентация раскрыла промышленный, аграрный, логистический и туристический потенциал Омской области. Так, по итогам 2024 года валовой региональный продукт превысил 1,18 триллиона рублей, а по прогнозам за 2025 год рост составит не менее 100 миллиардов. рублей. Особое внимание уделили реализованным проектам и будущим направлениям от тяжелой промышленности до туризма, образования и жилищного строительства. "Мы выстроили систему поддержки, которая позволяет реализовать проекты в кратчайшие сроки. Омская область открыта для инвестиций и готова к партнерству", - сказал Виталий Хоценко. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров отметил, что Омская область в числе лидеров в стране по темпам развития промышленности, а индекс ее роста самый высокий в Сибири. Зампред добавил, что инициативы региона будут поддерживать и впредь. Особое внимание было уделено развитию логистики. Строится Северный обход Омска, реализуется проект нового аэропорта. Активно расширяется особая экономическая зона "Авангард". "Недавно принято решение о расширении её территории в три раза. А это возможности для новых инвестиционных проектов в сфере логистики и экспорта. Тем более что Омская область – лидер в стране по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Регион подтвердил внедрение 14 из 15 его инструментов", - отметил вице-премьер России Александр Новак. Также в регионе развивается система сопровождения бизнеса — создана цифровая платформа "Обратная связь", а все обращения предпринимателей находятся на контроле губернатора.

