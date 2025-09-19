https://ria.ru/20250919/khimki-2042953467.html

Химчанам рассказали, как подать заявление на льготы по ЖКУ на регпортале

Химчанам рассказали, как подать заявление на льготы по ЖКУ на регпортале - РИА Новости, 19.09.2025

Химчанам рассказали, как подать заявление на льготы по ЖКУ на регпортале

Химки переходят на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным гражданам,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:29:00+03:00

2025-09-19T12:29:00+03:00

2025-09-19T12:29:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

жку

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042953127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8c0741aaef781699eea81e918906946.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Химки переходят на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным гражданам, оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Начиная с сентября компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будет перечисляться на лицевые счета граждан, имеющих право на льготу и подавших заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. При получении сентябрьских квитанций за оплату услуг ЖКХ, которые придут в начале октября, будет указана полная сумма без учета скидки, как было ранее в предыдущих квитанциях. Сумма скидки будет компенсирована на расчетные счета. Для этого льготным категориям граждан нужно подать заявление онлайн на региональном портале или через цифровые зоны МФЦ.

https://ria.ru/20250918/khimki-2042710876.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), жку, жкх