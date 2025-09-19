https://ria.ru/20250919/khimki-2042953467.html
Химчанам рассказали, как подать заявление на льготы по ЖКУ на регпортале
Химчанам рассказали, как подать заявление на льготы по ЖКУ на регпортале - РИА Новости, 19.09.2025
Химчанам рассказали, как подать заявление на льготы по ЖКУ на регпортале
Химки переходят на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным гражданам,...
2025-09-19T12:29:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042953127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8c0741aaef781699eea81e918906946.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Химки переходят на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным гражданам, оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Начиная с сентября компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будет перечисляться на лицевые счета граждан, имеющих право на льготу и подавших заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. При получении сентябрьских квитанций за оплату услуг ЖКХ, которые придут в начале октября, будет указана полная сумма без учета скидки, как было ранее в предыдущих квитанциях. Сумма скидки будет компенсирована на расчетные счета. Для этого льготным категориям граждан нужно подать заявление онлайн на региональном портале или через цифровые зоны МФЦ.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042953127_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_41939273282e577e509683a859ff94c2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Химки переходят на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным гражданам, оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Начиная с сентября компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будет перечисляться на лицевые счета граждан, имеющих право на льготу и подавших заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
При получении сентябрьских квитанций за оплату услуг ЖКХ, которые придут в начале октября, будет указана полная сумма без учета скидки, как было ранее в предыдущих квитанциях. Сумма скидки будет компенсирована на расчетные счета.
Для этого льготным категориям граждан нужно подать заявление онлайн на региональном портале или через цифровые зоны МФЦ.