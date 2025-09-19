https://ria.ru/20250919/kherson-2042944613.html
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Херсоне
Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:56:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Херсоне
