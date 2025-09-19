https://ria.ru/20250919/karty-2043008002.html
ПСБ рассказал о выдаче банковских карт в Южной Осетии на форуме в Цхинвале
ПСБ рассказал о выдаче банковских карт в Южной Осетии на форуме в Цхинвале - РИА Новости, 19.09.2025
ПСБ рассказал о выдаче банковских карт в Южной Осетии на форуме в Цхинвале
ПСБ стал участником I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", проходящем в Цхинвале, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:01:00+03:00
2025-09-19T16:01:00+03:00
2025-09-19T16:01:00+03:00
южная осетия
сергей лысиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ПСБ стал участником I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", проходящем в Цхинвале, сообщает пресс-служба банка. На сессии "Банковская система Республики Южная Осетия: точка роста инноваций и технологий" выступил старший вице-президент ПСБ Сергей Лысиков. Он поделился опытом банка по обеспечению российских пенсионеров, проживающих в Южной Осетии, картами для получения социальных выплат. "Для ПСБ эта инициатива имеет особую социальную значимость: наши сограждане получили возможность оформить карты, не выезжая в Россию, – все процедуры проходили на территории Южной Осетии. Тем, кто по разным причинам не смог посетить офисы, мы доставили карты лично. Сотрудники выезжали ежедневно – таким образом мы обеспечили получение карт примерно в 40 населенных пунктах. Четверть от общего количества – порядка 430 – были переданы маломобильным пенсионерам непосредственно на дому", – рассказал Лысиков. ПСБ выдал в республике порядка 1,8 тысячи банковских карт. Пенсионные карты, оформленные в республике, ничем не отличаются от карт, выпускаемых в России. В июле 2025 года ПСБ открыл в Цхинвале собственное представительство для дальнейшей поддержки российских пенсионеров.
https://ria.ru/20250919/oplata-2042911402.html
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, сергей лысиков
Южная Осетия, Сергей Лысиков
ПСБ рассказал о выдаче банковских карт в Южной Осетии на форуме в Цхинвале
ПСБ рассказал о выдаче банковских карт в Южной Осетии на экономическом форуме
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ПСБ стал участником I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", проходящем в Цхинвале, сообщает пресс-служба банка.
На сессии "Банковская система Республики Южная Осетия: точка роста инноваций и технологий" выступил старший вице-президент ПСБ Сергей Лысиков. Он поделился опытом банка по обеспечению российских пенсионеров, проживающих в Южной Осетии, картами для получения социальных выплат.
"Для ПСБ эта инициатива имеет особую социальную значимость: наши сограждане получили возможность оформить карты, не выезжая в Россию, – все процедуры проходили на территории Южной Осетии. Тем, кто по разным причинам не смог посетить офисы, мы доставили карты лично. Сотрудники выезжали ежедневно – таким образом мы обеспечили получение карт примерно в 40 населенных пунктах. Четверть от общего количества – порядка 430 – были переданы маломобильным пенсионерам непосредственно на дому", – рассказал Лысиков.
ПСБ выдал в республике порядка 1,8 тысячи банковских карт. Пенсионные карты, оформленные в республике, ничем не отличаются от карт, выпускаемых в России.
В июле 2025 года ПСБ открыл в Цхинвале собственное представительство для дальнейшей поддержки российских пенсионеров.