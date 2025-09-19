https://ria.ru/20250919/karty-2043008002.html

ПСБ рассказал о выдаче банковских карт в Южной Осетии на форуме в Цхинвале

ПСБ стал участником I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", проходящем в Цхинвале, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ПСБ стал участником I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", проходящем в Цхинвале, сообщает пресс-служба банка. На сессии "Банковская система Республики Южная Осетия: точка роста инноваций и технологий" выступил старший вице-президент ПСБ Сергей Лысиков. Он поделился опытом банка по обеспечению российских пенсионеров, проживающих в Южной Осетии, картами для получения социальных выплат. "Для ПСБ эта инициатива имеет особую социальную значимость: наши сограждане получили возможность оформить карты, не выезжая в Россию, – все процедуры проходили на территории Южной Осетии. Тем, кто по разным причинам не смог посетить офисы, мы доставили карты лично. Сотрудники выезжали ежедневно – таким образом мы обеспечили получение карт примерно в 40 населенных пунктах. Четверть от общего количества – порядка 430 – были переданы маломобильным пенсионерам непосредственно на дому", – рассказал Лысиков. ПСБ выдал в республике порядка 1,8 тысячи банковских карт. Пенсионные карты, оформленные в республике, ничем не отличаются от карт, выпускаемых в России. В июле 2025 года ПСБ открыл в Цхинвале собственное представительство для дальнейшей поддержки российских пенсионеров.

