https://ria.ru/20250919/kanada-2043104914.html
Канада начнет новые консультации по торговому соглашению с Мексикой и США
Канада начнет новые консультации по торговому соглашению с Мексикой и США - РИА Новости, 19.09.2025
Канада начнет новые консультации по торговому соглашению с Мексикой и США
Канада начинает проведение нового раунда общественных консультаций по торговому соглашению с Мексикой и США (CUSMA), заявило министерство иностранных дел... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T23:34:00+03:00
2025-09-19T23:34:00+03:00
2025-09-19T23:34:00+03:00
в мире
канада
мексика
сша
марк карни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:236:1012:805_1920x0_80_0_0_83dfbdf44f26be3157e3b826dc103189.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада начинает проведение нового раунда общественных консультаций по торговому соглашению с Мексикой и США (CUSMA), заявило министерство иностранных дел страны. "Сегодня достопочтенный Доминик Леблан ... министр, ответственный за торговлю между Канадой и США, межправительственные отношения, внутреннюю торговлю и единую канадскую экономику, объявил о запуске общественных консультаций по функционированию Соглашения Канада–США–Мексика", – говорится в заявлении. Первый раунд общественных консультаций прошел в стране в прошлом году. По мнению правительства, эти консультации предоставят канадцам возможность выразить своё мнение по поводу соглашения. Ранее канадский премьер Марк Карни заявил, что Канада и Мексика привержены своему партнерству с Соединенными Штатами и хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным.
https://ria.ru/20250919/kanada-2042869928.html
канада
мексика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:189:1012:948_1920x0_80_0_0_d1584ce31e6173d14778640a89a77c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, мексика, сша, марк карни
В мире, Канада, Мексика, США, Марк Карни
Канада начнет новые консультации по торговому соглашению с Мексикой и США
В Канаде запустили публичное обсуждение торгового соглашения с США и Мексикой