Канада начнет новые консультации по торговому соглашению с Мексикой и США

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада начинает проведение нового раунда общественных консультаций по торговому соглашению с Мексикой и США (CUSMA), заявило министерство иностранных дел страны. "Сегодня достопочтенный Доминик Леблан ... министр, ответственный за торговлю между Канадой и США, межправительственные отношения, внутреннюю торговлю и единую канадскую экономику, объявил о запуске общественных консультаций по функционированию Соглашения Канада–США–Мексика", – говорится в заявлении. Первый раунд общественных консультаций прошел в стране в прошлом году. По мнению правительства, эти консультации предоставят канадцам возможность выразить своё мнение по поводу соглашения. Ранее канадский премьер Марк Карни заявил, что Канада и Мексика привержены своему партнерству с Соединенными Штатами и хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным.

