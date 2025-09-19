https://ria.ru/20250919/kanada-2042869928.html
Канада и Мексика хотят сделать торговое соглашение с США справедливым
Канада и Мексика хотят сделать торговое соглашение с США справедливым - РИА Новости, 19.09.2025
Канада и Мексика хотят сделать торговое соглашение с США справедливым
Канада и Мексика привержены своему партнерству с Соединенными Штатами и хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и... РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада и Мексика привержены своему партнерству с Соединенными Штатами и хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным, заявил канадский премьер Марк Карни. "Мы оба привержены нашему совместному партнёрству с Соединёнными Штатами и с нетерпением ждём предстоящего пересмотра T-MEC, USMCA, CUSMA — разные аббревиатуры для одного и того же — чтобы найти способы сделать его более справедливым и эффективным", — сказал Карни на пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Канада и Мексика хотят сделать торговое соглашение с США справедливым
