03:02 19.09.2025
Канада и Мексика хотят сделать торговое соглашение с США справедливым
Канада и Мексика хотят сделать торговое соглашение с США справедливым
в мире
мексика
канада
марк карни
клаудия шейнбаум
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада и Мексика привержены своему партнерству с Соединенными Штатами и хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным, заявил канадский премьер Марк Карни. "Мы оба привержены нашему совместному партнёрству с Соединёнными Штатами и с нетерпением ждём предстоящего пересмотра T-MEC, USMCA, CUSMA — разные аббревиатуры для одного и того же — чтобы найти способы сделать его более справедливым и эффективным", — сказал Карни на пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
в мире, мексика, канада, марк карни, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Канада, Марк Карни, Клаудия Шейнбаум
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада и Мексика привержены своему партнерству с Соединенными Штатами и хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным, заявил канадский премьер Марк Карни.
"Мы оба привержены нашему совместному партнёрству с Соединёнными Штатами и с нетерпением ждём предстоящего пересмотра T-MEC, USMCA, CUSMA — разные аббревиатуры для одного и того же — чтобы найти способы сделать его более справедливым и эффективным", — сказал Карни на пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
В миреМексикаКанадаМарк КарниКлаудия Шейнбаум
 
 
