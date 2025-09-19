Рейтинг@Mail.ru
Канада и Мексика объявили о новом совместном плане действий по торговле - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/kanada-2042869723.html
Канада и Мексика объявили о новом совместном плане действий по торговле
Канада и Мексика объявили о новом совместном плане действий по торговле - РИА Новости, 19.09.2025
Канада и Мексика объявили о новом совместном плане действий по торговле
Канада и Мексика в пятницу объявили о новом совместном плане действий по торговле на фоне споров с США, сообщает офис канадского премьера Марка Карни. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T02:59:00+03:00
2025-09-19T02:59:00+03:00
в мире
канада
мексика
сша
марк карни
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/35/1558673585_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4bc0d993833d0220c8f35969c7f82c66.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада и Мексика в пятницу объявили о новом совместном плане действий по торговле на фоне споров с США, сообщает офис канадского премьера Марка Карни. Карни находится с визитом в Мехико с 18 по 19 сентября, чтобы обсудить торговлю, энергетику и безопасность с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. "Лидеры объявили о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и новом плане действий Канады и Мексики", - говорится в заявлении офиса."Лидеры подчеркнули возможности углубления двусторонней торговли в таких областях, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство и здравоохранение", - говорится в заявлении офиса.Также страны договорились координировать усилия на фоне предстоящего пересмотра трехстороннего торгового соглашения с США.
https://ria.ru/20250905/kanada-2040087320.html
https://ria.ru/20250806/ssha-2033606008.html
канада
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/35/1558673585_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1f4ab9137a48be58c75342b2801293af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, мексика, сша, марк карни, клаудия шейнбаум
В мире, Канада, Мексика, США, Марк Карни, Клаудия Шейнбаум
Канада и Мексика объявили о новом совместном плане действий по торговле

Канада и Мексика объявили о новом стратегическом партнерстве

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада и Мексика в пятницу объявили о новом совместном плане действий по торговле на фоне споров с США, сообщает офис канадского премьера Марка Карни.
Карни находится с визитом в Мехико с 18 по 19 сентября, чтобы обсудить торговлю, энергетику и безопасность с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Канада больше не считает США надежным торговым партнером, заявил Карни
5 сентября, 19:23
"Лидеры объявили о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и новом плане действий Канады и Мексики", - говорится в заявлении офиса.
"Лидеры подчеркнули возможности углубления двусторонней торговли в таких областях, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство и здравоохранение", - говорится в заявлении офиса.
Также страны договорились координировать усилия на фоне предстоящего пересмотра трехстороннего торгового соглашения с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Эффект бумеранга: США расплатятся за Украину войной с Мексикой
6 августа, 08:00
 
В миреКанадаМексикаСШАМарк КарниКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала