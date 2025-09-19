https://ria.ru/20250919/kanada-2042869723.html

Канада и Мексика объявили о новом совместном плане действий по торговле

19.09.2025

Канада и Мексика в пятницу объявили о новом совместном плане действий по торговле на фоне споров с США, сообщает офис канадского премьера Марка Карни.

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Канада и Мексика в пятницу объявили о новом совместном плане действий по торговле на фоне споров с США, сообщает офис канадского премьера Марка Карни. Карни находится с визитом в Мехико с 18 по 19 сентября, чтобы обсудить торговлю, энергетику и безопасность с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. "Лидеры объявили о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и новом плане действий Канады и Мексики", - говорится в заявлении офиса."Лидеры подчеркнули возможности углубления двусторонней торговли в таких областях, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство и здравоохранение", - говорится в заявлении офиса.Также страны договорились координировать усилия на фоне предстоящего пересмотра трехстороннего торгового соглашения с США.

