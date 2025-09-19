Рейтинг@Mail.ru
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042887202.html
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края - РИА Новости, 19.09.2025
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:53:00+03:00
2025-09-19T07:53:00+03:00
политика
камчатка
камчатский край
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757211_237:0:2997:1552_1920x0_80_0_0_c8d381d74675d6189aee4dbb5be92819.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает корреспондент РИА Новости. В ходе инаугурации Солодов озвучил ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет. "Мы обязательно возьмем все лучшее из всех политических программ. Одна из моих главных задач – объединить всех камчатцев. У нас могут быть разные мнения, но в одном мы едины: мы неравнодушно относимся к нашей Камчатке", – заявил глава региона. Солодов обозначил главный приоритет своей работы. "Главный приоритет – жители Камчатского края. Вся наша работа будет направлена на повышение качества жизни каждого жителя", – сказал он. Губернатор подчеркнул важность диалога с населением. "Вся наша команда должна быть готова к ежедневному диалогу с жителями Камчатки. Это – базовый критерий соответствия занимаемой должности. Предложения граждан, их проблемы, идеи должны быть не просто услышаны", – подчеркнул губернатор. Особое внимание глава региона уделил поддержке участников СВО и их семей. "В год Защитника Отечества все наши мысли с нашими героями, участниками СВО. Они достойно показывают себя современными защитниками Родины, а мы не вправе подвести их здесь", – отметил глава Камчатки. В заключение Солодов обозначил стратегическую цель. "Мы должны добиться того, чтобы Камчатка стала местом, где хочется жить, работать и растить детей. Местом, которым мы все будем гордиться", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20250918/solntsev-2042617561.html
https://ria.ru/20250916/pasler-2042217999.html
https://ria.ru/20250916/rossija-2042281735.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757211_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_2a3fbdabbdcdeb33c09be4b1138b73c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатка, камчатский край, владимир солодов
Политика, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края

Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе инаугурации Солодов озвучил ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области
18 сентября, 05:48
"Мы обязательно возьмем все лучшее из всех политических программ. Одна из моих главных задач – объединить всех камчатцев. У нас могут быть разные мнения, но в одном мы едины: мы неравнодушно относимся к нашей Камчатке", – заявил глава региона.
Солодов обозначил главный приоритет своей работы.
"Главный приоритет – жители Камчатского края. Вся наша работа будет направлена на повышение качества жизни каждого жителя", – сказал он.
Губернатор подчеркнул важность диалога с населением.
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области
16 сентября, 13:51
"Вся наша команда должна быть готова к ежедневному диалогу с жителями Камчатки. Это – базовый критерий соответствия занимаемой должности. Предложения граждан, их проблемы, идеи должны быть не просто услышаны", – подчеркнул губернатор.
Особое внимание глава региона уделил поддержке участников СВО и их семей.
"В год Защитника Отечества все наши мысли с нашими героями, участниками СВО. Они достойно показывают себя современными защитниками Родины, а мы не вправе подвести их здесь", – отметил глава Камчатки.
В заключение Солодов обозначил стратегическую цель.
"Мы должны добиться того, чтобы Камчатка стала местом, где хочется жить, работать и растить детей. Местом, которым мы все будем гордиться", – заключил губернатор.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев
16 сентября, 17:31
 
ПолитикаКамчаткаКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала