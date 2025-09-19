https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042887202.html

Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края

Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края - РИА Новости, 19.09.2025

Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает...

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает корреспондент РИА Новости. В ходе инаугурации Солодов озвучил ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет. "Мы обязательно возьмем все лучшее из всех политических программ. Одна из моих главных задач – объединить всех камчатцев. У нас могут быть разные мнения, но в одном мы едины: мы неравнодушно относимся к нашей Камчатке", – заявил глава региона. Солодов обозначил главный приоритет своей работы. "Главный приоритет – жители Камчатского края. Вся наша работа будет направлена на повышение качества жизни каждого жителя", – сказал он. Губернатор подчеркнул важность диалога с населением. "Вся наша команда должна быть готова к ежедневному диалогу с жителями Камчатки. Это – базовый критерий соответствия занимаемой должности. Предложения граждан, их проблемы, идеи должны быть не просто услышаны", – подчеркнул губернатор. Особое внимание глава региона уделил поддержке участников СВО и их семей. "В год Защитника Отечества все наши мысли с нашими героями, участниками СВО. Они достойно показывают себя современными защитниками Родины, а мы не вправе подвести их здесь", – отметил глава Камчатки. В заключение Солодов обозначил стратегическую цель. "Мы должны добиться того, чтобы Камчатка стала местом, где хочется жить, работать и растить детей. Местом, которым мы все будем гордиться", – заключил губернатор.

