https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042887202.html
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края - РИА Новости, 19.09.2025
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:53:00+03:00
2025-09-19T07:53:00+03:00
2025-09-19T07:53:00+03:00
политика
камчатка
камчатский край
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757211_237:0:2997:1552_1920x0_80_0_0_c8d381d74675d6189aee4dbb5be92819.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает корреспондент РИА Новости. В ходе инаугурации Солодов озвучил ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет. "Мы обязательно возьмем все лучшее из всех политических программ. Одна из моих главных задач – объединить всех камчатцев. У нас могут быть разные мнения, но в одном мы едины: мы неравнодушно относимся к нашей Камчатке", – заявил глава региона. Солодов обозначил главный приоритет своей работы. "Главный приоритет – жители Камчатского края. Вся наша работа будет направлена на повышение качества жизни каждого жителя", – сказал он. Губернатор подчеркнул важность диалога с населением. "Вся наша команда должна быть готова к ежедневному диалогу с жителями Камчатки. Это – базовый критерий соответствия занимаемой должности. Предложения граждан, их проблемы, идеи должны быть не просто услышаны", – подчеркнул губернатор. Особое внимание глава региона уделил поддержке участников СВО и их семей. "В год Защитника Отечества все наши мысли с нашими героями, участниками СВО. Они достойно показывают себя современными защитниками Родины, а мы не вправе подвести их здесь", – отметил глава Камчатки. В заключение Солодов обозначил стратегическую цель. "Мы должны добиться того, чтобы Камчатка стала местом, где хочется жить, работать и растить детей. Местом, которым мы все будем гордиться", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20250918/solntsev-2042617561.html
https://ria.ru/20250916/pasler-2042217999.html
https://ria.ru/20250916/rossija-2042281735.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757211_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_2a3fbdabbdcdeb33c09be4b1138b73c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, камчатка, камчатский край, владимир солодов
Политика, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов
Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края в ходе торжественной церемонии, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе инаугурации Солодов
озвучил ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края
на предстоящие пять лет.
"Мы обязательно возьмем все лучшее из всех политических программ. Одна из моих главных задач – объединить всех камчатцев. У нас могут быть разные мнения, но в одном мы едины: мы неравнодушно относимся к нашей Камчатке", – заявил глава региона.
Солодов обозначил главный приоритет своей работы.
"Главный приоритет – жители Камчатского края. Вся наша работа будет направлена на повышение качества жизни каждого жителя", – сказал он.
Губернатор подчеркнул важность диалога с населением.
"Вся наша команда должна быть готова к ежедневному диалогу с жителями Камчатки
. Это – базовый критерий соответствия занимаемой должности. Предложения граждан, их проблемы, идеи должны быть не просто услышаны", – подчеркнул губернатор.
Особое внимание глава региона уделил поддержке участников СВО и их семей.
"В год Защитника Отечества все наши мысли с нашими героями, участниками СВО. Они достойно показывают себя современными защитниками Родины, а мы не вправе подвести их здесь", – отметил глава Камчатки.
В заключение Солодов обозначил стратегическую цель.
"Мы должны добиться того, чтобы Камчатка стала местом, где хочется жить, работать и растить детей. Местом, которым мы все будем гордиться", – заключил губернатор.