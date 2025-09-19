https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042884769.html

Началась прямая трансляция инаугурации губернатора Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Прямая трансляция инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края началась в пятницу в 15.45 по местному времени (06.45 мск). Как уточнили в правительстве, в рамках инаугурации глава региона озвучит ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет. Трансляция мероприятия доступна на страницах правительства Камчатского края в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на телеканалах "41 регион", "Камчатка-1" и "Россия 24". Выборы губернатора Камчатского края прошли с 12 по 14 сентября, за действующего главу региона Владимира Солодова проголосовали 62,97% избирателей при явке 46,52%.

