Рейтинг@Mail.ru
Началась прямая трансляция инаугурации губернатора Камчатки - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 19.09.2025 (обновлено: 07:41 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042884769.html
Началась прямая трансляция инаугурации губернатора Камчатки
Началась прямая трансляция инаугурации губернатора Камчатки - РИА Новости, 19.09.2025
Началась прямая трансляция инаугурации губернатора Камчатки
Прямая трансляция инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края началась в пятницу в 15.45 по местному времени (06.45 мск). РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:24:00+03:00
2025-09-19T07:41:00+03:00
политика
камчатский край
владимир солодов
одноклассники
единый день голосования — 2025
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_e6044ed6b2908cfa674c60f76ae65d1e.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Прямая трансляция инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края началась в пятницу в 15.45 по местному времени (06.45 мск). Как уточнили в правительстве, в рамках инаугурации глава региона озвучит ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет. Трансляция мероприятия доступна на страницах правительства Камчатского края в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на телеканалах "41 регион", "Камчатка-1" и "Россия 24". Выборы губернатора Камчатского края прошли с 12 по 14 сентября, за действующего главу региона Владимира Солодова проголосовали 62,97% избирателей при явке 46,52%.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041915568.html
https://ria.ru/20250918/solntsev-2042617561.html
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_b3d1d08cfd461d65ac6e8b7a12bfc9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатский край, владимир солодов, одноклассники, единый день голосования — 2025, камчатка
Политика, Камчатский край, Владимир Солодов, Одноклассники, Единый день голосования — 2025, Камчатка
Началась прямая трансляция инаугурации губернатора Камчатки

Церемония вступления в должность губернатора Камчатки проходит в прямом эфире

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Прямая трансляция инаугурации Владимира Солодова на пост губернатора Камчатского края началась в пятницу в 15.45 по местному времени (06.45 мск).
Как уточнили в правительстве, в рамках инаугурации глава региона озвучит ключевые приоритеты и стратегические направления развития Камчатского края на предстоящие пять лет.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Солодов побеждает на выборах главы Камчатки
14 сентября, 22:00
Трансляция мероприятия доступна на страницах правительства Камчатского края в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на телеканалах "41 регион", "Камчатка-1" и "Россия 24".
Выборы губернатора Камчатского края прошли с 12 по 14 сентября, за действующего главу региона Владимира Солодова проголосовали 62,97% избирателей при явке 46,52%.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области
18 сентября, 05:48
 
ПолитикаКамчатский крайВладимир СолодовОдноклассникиЕдиный день голосования — 2025Камчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала