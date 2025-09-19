https://ria.ru/20250919/kaluga-2043105079.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
