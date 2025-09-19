https://ria.ru/20250919/kaluga-2043105079.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.09.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T23:35:00+03:00

2025-09-19T23:35:00+03:00

2025-09-19T23:37:00+03:00

калуга

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250919/voglograd-2043104329.html

калуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия