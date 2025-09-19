https://ria.ru/20250919/kaluga-2043013727.html
В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО
В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО - РИА Новости, 19.09.2025
В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО
Четверо жителей Калуги задержаны по подозрению в том, что сдали автомобиль в аренду участнику СВО, а затем выбивали из него несуществующие штрафы на сумму в 40...
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Четверо жителей Калуги задержаны по подозрению в том, что сдали автомобиль в аренду участнику СВО, а затем выбивали из него несуществующие штрафы на сумму в 40 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Калужской области. "Четверо мужчин сдавали в аренду автомобили в Калуге. Один из них арендовал участник СВО, приехавший в отпуск. Когда он возвращал машину, его обвинили в том, что она якобы сломана и к тому же на ней висят штрафы, поэтому ему придется заплатить 40 тысяч. Участник СВО предложил решить вопрос через суд", - рассказал собеседник. По его словам, услышав про суд, мужчины начали пытаться вытрясти из семьи деньги угрозами и оскорблениями. "Все четверо были задержаны сотрудниками УФСБ по Калужской области вместе с коллегами из УМВД и Росгвардии", - сообщил собеседник. Он добавил, что пока еще выясняется – со многими ли так поступали задержанные "бизнесмены".
