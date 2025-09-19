Рейтинг@Mail.ru
В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО - РИА Новости, 19.09.2025
16:32 19.09.2025
В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО
В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО
происшествия
калуга
калужская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Четверо жителей Калуги задержаны по подозрению в том, что сдали автомобиль в аренду участнику СВО, а затем выбивали из него несуществующие штрафы на сумму в 40 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Калужской области. "Четверо мужчин сдавали в аренду автомобили в Калуге. Один из них арендовал участник СВО, приехавший в отпуск. Когда он возвращал машину, его обвинили в том, что она якобы сломана и к тому же на ней висят штрафы, поэтому ему придется заплатить 40 тысяч. Участник СВО предложил решить вопрос через суд", - рассказал собеседник. По его словам, услышав про суд, мужчины начали пытаться вытрясти из семьи деньги угрозами и оскорблениями. "Все четверо были задержаны сотрудниками УФСБ по Калужской области вместе с коллегами из УМВД и Росгвардии", - сообщил собеседник. Он добавил, что пока еще выясняется – со многими ли так поступали задержанные "бизнесмены".
калуга
калужская область
россия
происшествия, калуга, калужская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Калуга, Калужская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
ФСБ в Калуге задержала четырех человек, выбивавших фиктивные штрафы с бойца СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Четверо жителей Калуги задержаны по подозрению в том, что сдали автомобиль в аренду участнику СВО, а затем выбивали из него несуществующие штрафы на сумму в 40 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Калужской области.
"Четверо мужчин сдавали в аренду автомобили в Калуге. Один из них арендовал участник СВО, приехавший в отпуск. Когда он возвращал машину, его обвинили в том, что она якобы сломана и к тому же на ней висят штрафы, поэтому ему придется заплатить 40 тысяч. Участник СВО предложил решить вопрос через суд", - рассказал собеседник.
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ФСБ показала видео, как агент Киева закладывает бомбу под авто в Петербурге
18 сентября, 08:25
По его словам, услышав про суд, мужчины начали пытаться вытрясти из семьи деньги угрозами и оскорблениями.
"Все четверо были задержаны сотрудниками УФСБ по Калужской области вместе с коллегами из УМВД и Росгвардии", - сообщил собеседник.
Он добавил, что пока еще выясняется – со многими ли так поступали задержанные "бизнесмены".
Задержание в Астрахани украинского шпиона из Африки - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже
17 сентября, 11:36
 
ПроисшествияКалугаКалужская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
