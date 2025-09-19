Рейтинг@Mail.ru
Кадыров объяснил слова об отношении к Путину - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/kadyrov-2042886856.html
Кадыров объяснил слова об отношении к Путину
Кадыров объяснил слова об отношении к Путину - РИА Новости, 19.09.2025
Кадыров объяснил слова об отношении к Путину
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о о словах, что он "пехотинец Путина", рассказал, что является помощником и верным... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:48:00+03:00
2025-09-19T07:48:00+03:00
россия
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о о словах, что он "пехотинец Путина", рассказал, что является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях. Кадыров неоднократно с момента вступления в должность главы Чечни в 2007 году заявлял, что является "пехотинцем Путина", готовым выполнить приказ любой сложности. "Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, какой смысл он вкладывает в эти слова. В 2024 году Путин в резиденции Кадырова в Грозном, отвечая на вопрос журналиста, оправдывают ли такие "пехотинцы Путина" как Кадыров его доверие, Путин сказал: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит". Полностью интервью с Кадыровым читайте на сайте ria.ru и Telegram-канале РИА Новости в 08.00 мск.
https://ria.ru/20250919/kadyrov-2042871084.html
https://ria.ru/20250918/kadyrov-2042625092.html
россия
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, политика
Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Политика
Кадыров объяснил слова об отношении к Путину

Кадыров заявил, что является верным соратником Путина во всех направлениях

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о о словах, что он "пехотинец Путина", рассказал, что является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях.
Кадыров неоднократно с момента вступления в должность главы Чечни в 2007 году заявлял, что является "пехотинцем Путина", готовым выполнить приказ любой сложности.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Кадыров высказался о слухах про его болезни
Вчера, 03:38
«
"Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, какой смысл он вкладывает в эти слова.
В 2024 году Путин в резиденции Кадырова в Грозном, отвечая на вопрос журналиста, оправдывают ли такие "пехотинцы Путина" как Кадыров его доверие, Путин сказал: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит".
Полностью интервью с Кадыровым читайте на сайте ria.ru и Telegram-канале РИА Новости в 08.00 мск.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Кадыров рассказал, что бы он изменил с момента, когда он возглавил Чечню
18 сентября, 07:35
 
РоссияГрозныйРамзан КадыровВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала