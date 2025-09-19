https://ria.ru/20250919/kadyrov-2042886856.html

Кадыров объяснил слова об отношении к Путину

ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о о словах, что он "пехотинец Путина", рассказал, что является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях. Кадыров неоднократно с момента вступления в должность главы Чечни в 2007 году заявлял, что является "пехотинцем Путина", готовым выполнить приказ любой сложности. "Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, какой смысл он вкладывает в эти слова. В 2024 году Путин в резиденции Кадырова в Грозном, отвечая на вопрос журналиста, оправдывают ли такие "пехотинцы Путина" как Кадыров его доверие, Путин сказал: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит". Полностью интервью с Кадыровым читайте на сайте ria.ru и Telegram-канале РИА Новости в 08.00 мск.

