Рамзан Кадыров: когда нужно было быть жестким, я был таким

— Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавляет республику с 2007 года и является старейшим руководителем субъекта страны. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал, на каких условиях, по его мнению, должна завершиться специальная военная операция, об ответных ударах по объектам ВСУ, сокращении уровня безработицы в регионе, а также оценил политику Трампа в отношении России. В ходе беседы были затронуты вопросы подготовки бойцов в Российском университете спецназа, работа подразделения "Ахмат", тема ухода дочерей из политики. Отдельно Кадыров ответил на критику о многочисленных наградах своего сына Адама, рассказал, как реагирует на слухи о своем здоровье, и объяснил, какой смысл он вкладывает в слова о том, что он является "пехотинцем Путина".— На ваш взгляд, почему так много желающих пройти подготовку в Российском университете спецназа (РУС)? Сколько прошедших подготовку уже отправилось в зону СВО? Где готовят самих инструкторов? Какую технику испытывают на базе РУС?— Мы не только обучаем добровольцев, мы полностью обеспечиваем их качественной экипировкой, средствами первой помощи, средствами защиты. Наши инструкторы разработали ускоренный курс подготовки, куда вошла наиболее важная информация. И они дополняют свои курсы сразу же, как только в зоне происходят какие-то изменения в характере боевых действий. Все бойцы проходят подготовку оказания первой помощи в условиях, близких к реальным. Под ухом могут кричать, стрелять, но боец должен оказать первую помощь себе или товарищу. Всего через РУС на СВО отправились 62 тысячи бойцов, из них 22,6 тысячи — это добровольцы. И они до сих пор приходят к нам. Есть такие, кто второй раз записывается добровольцем, есть — кто в третий. Инструкторы у нас постоянно выезжают за пределы региона или страны, обмениваются опытом с коллегами. Обязательно обмениваются опытом с командирами подразделений, чтобы узнавать стратегию противника. Вообще в РУСе умеют грамотно составлять программы по различным направлениям.— В прошлом году Университет спецназа атаковали дроны. Удалось ли выяснить, кто и откуда их запускал? Понесли ли виновные наказание? Удалось ли избежать жертв атаки?— В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли из центра управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две "Герани". Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них вэсэушники говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было.— За какие участки в зоне СВО сейчас отвечает спецназ "Ахмат"? Как часто докладывают вам бойцы о своих успехах на фронте? Почему подразделение стало таким многонациональным?— Спецназ "Ахмат" сейчас находится на 14 разных направлениях. В том числе и в новых регионах. Это важные города, объекты, приграничные участки. Мне докладывают дважды в день общей сводкой, если обстановка относительно стабильная. Если же происходит острое боестолкновение, то информацию мне докладывают сразу же, в любое время суток. Я всем своим командирам сказал, что они могут мне звонить хоть ночью, если им от меня что-то требуется. Я сам им часто звоню. У них есть мой номер на такой случай, но всеми текущими вопросами занимается региональный штаб по обеспечению проведения СВО, которым руководит Магомед Даудов. Докладывают не только по боевой обстановке, но также и о ситуации с медикаментами, питанием, вооружением.А многонациональное это подразделение потому, что в него попадают добровольцы со всей страны и в нем нет каких-то разделений. Там одни убежденные и идейные патриоты. Один из командиров в спецназе "Ахмат", к примеру, украинец с позывным Хохол, показывает хороший результат. Их объединяет то, что мы боремся не против какой-то нации. Мы боремся с шайтанами и фашистами.— На каком уровне решался вопрос о назначении Апты Алаудинова командиром спецназа "Ахмат"? Это было ваше личное решение? Как он себя проявил в зоне СВО? Вы можете назвать его своим близким другом?— Будучи генерал-полковником Росгвардии, у меня были полномочия назначить Апты Ароновича командиром сводного отряда "Ахмат". Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда еще сводный отряд. В последующем сводный отряд вырос, Апты Аронович проявил отличные лидерские качества и стал командиром спецназа "Ахмат".— В вашей жизни есть такие люди, которым вы доверяете на 100 процентов?— Есть, конечно, их очень много. И я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени.— Вы вошли в состав делегации во время переговоров Путина с эмиром Катара. Какую роль вы играли в этом процессе и как вам удалось наладить такие важные контакты?— Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Несмотря на проблемы, которые у нас были, связанные с терроризмом в регионе, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили в Ахмата-Хаджи, который в начале 2000-х провел ряд встреч с лидерами арабских стран и за очень короткий срок развил тесные дружеские отношения. Он активно поддерживал связь, его уважали, разделяли его религиозную позицию, его жесткую позицию к террористам. Я был рядом и все это видел. Поэтому мои сегодняшние отношения с арабским миром — это лишь малая роль, настоящий фундамент заложил Ахмат-Хаджи.— Как вы оцениваете политику Трампа в отношении России? Верите ли в успех переговоров? На ваш взгляд, на каких условиях должна завершиться СВО?— Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам невыгодно. Цели и задачи СВО взяты не с потолка — это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России… А насчет Трампа — я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни. Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним, используя свое служебное положение.— Активы "Данон" около двух лет назад передали Ибрагиму Закриеву, до этого он занимал пост вице-премьера правительства — министра сельского хозяйства Чеченской Республики. Как вы оцениваете его успехи?— Будучи министром сельского хозяйства в республике, он показал себя хорошим руководителем. Поэтому, наверное, управление активами передали ему. Я не собираюсь лезть в бизнес-дела, тем более моего племянника.— В 2018 году президент России передал республике 100% акций, находящихся на тот момент в федеральной собственности "Чеченнефтехимпром", в целях развития промышленного производства. Вы говорили, что значительный потенциал компании, связанный с нефтепереработкой, не используется. Как сегодня обстоят дела у компании и какие успехи?— Чтобы предприятие заработало на полных мощностях, требуются инвесторы, а их пока нет из-за санкций. Но "Чеченнефтехимпром" не стоит на месте, понемногу, но положительная динамика присутствует. Это перспективное предприятие, и оно обязательно еще о себе заявит. Если же есть инвесторы, которые сейчас хотят и могут, несмотря на санкции, вложиться в проект, то приглашаем.— В 2022 году вы рассказали о планах искать в Чечне новые нефтяные месторождения, удалось ли достичь результата?— Для проведения широкомасштабных геологоразведочных работ опять-таки необходимо участие инвесторов. Но даже при их наличии и максимально благоприятных экономических условиях это не такой быстрый процесс, как некоторые себе представляют. Эти планы у нас сохраняются, в перспективе мы их видим. Возможно, будем искать с использованием новейших технологий, более доступных. Необходимости в том, чтобы спешно бросать на это все силы, не вижу, нефть, если есть, никуда не денется. Целее будет.— В России проходит эксперимент по развитию исламского банкинга, в котором участвует и Чечня. Однако, по оценкам банкиров, успехи неудовлетворительны. Что вы об этом думаете и востребован ли в республике этот механизм?— Востребован. Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров скорее связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским. Однозначно этот механизм востребован, и я думаю, что в конце концов эта практика будет повсеместно поддержана.— В прошлом году на встрече с президентом России вы говорили о планах снизить уровень безработицы до пяти процентов. Удалось ли? И какие механизмы могут помочь полностью решить проблему безработицы?— Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население — 950 тысяч человек. Сегодня население — один миллион 570 тысяч и безработица — около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения. С нашими темпами в ближайшие несколько лет мы сможем полностью решить эту проблему. Отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма в республике, реализация крупных инвестиционных проектов.— Грозный — один из самых красивых городов, строится район имени Путина, планируется возвести 150 домов. Планируются ли какие-то уникальные архитектурные решения? Какая будет ценовая политика? Есть ли в планах предусмотреть жилье для участников спецоперации, чтобы передать на безвозмездной основе?— Конечно, мы будем создавать для участников СВО все необходимые условия. Это наш долг. И мы многое для этого уже сделали и продолжаем делать. Тем не менее район имени Владимира Владимировича Путина — это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним.А в новом районе имени Владимира Владимировича будет очень много архитектурных решений. Мне кажется, архитекторы и инженеры очень обрадовались, когда разрабатывали эти здания, потому что там было где развернуться фантазии. Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития.— Грозный не просто красивый, но и безопасный город, однако иногда все еще происходят неприятные моменты. После нападения на сотрудников ДПС в апреле этого года вы сделали ряд жестких заявлений в отношении родственников нападавшего, в том числе о необходимости выдворить их из республики. Почему вы придерживаетесь такой позиции?— Потому что у нас созданы все условия для хорошей, спокойной и безопасной жизни. Исповедовать ислам никто не запрещает. У нас каждый день открываются мечети, медресе. Нет никаких предпосылок для каких-либо радикальных проявлений. Кто с этим не согласен, является марионеткой западноевропейских спецслужб либо же он продался терроризму, продал свой народ. Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь, где они находятся. Напоминая о наших обычаях, я еще раз заявляю: мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают. Остальные меня услышали.— Говоря о вашей большой семье, нельзя не отметить, что многие ваши близкие родственники занимают руководящие посты в республике. Как они справляются с обязанностями? Как справляется с новыми назначениями и своей популярностью из-за многочисленных награждений ваш сын Адам Кадыров? Как будет развиваться его карьера?— Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика. Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него, как с сына, в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень.— Ваша старшая дочь Айшат Кадырова приняла решение уйти из правительства республики и заняться индустрией моды. Вы поддержали ее? И в целом, как считаете, политика — это женское дело?— Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери.— Многим интересно, как ваши дети выбирают спутников жизни. Вы даете им советы? Помогаете с кандидатами?— Не в наших традициях отвечать на такие вопросы. Поэтому без комментариев.— Вы достаточно жесткий руководитель региона, с чем связана такая управленческая линия?— Когда нужно было быть жестким, я был таким. Но сейчас, когда система налажена, когда мы полностью победили терроризм, наладили мирную жизнь и занимаемся улучшением, развитием и планами на будущее, некоторые западные марионетки, которые раньше упрекали меня в чрезмерной жесткости, сейчас тиражируют слухи, что я болен, не провожу совещания. На самом деле у нас сегодня система работает как часы и я не вижу необходимости что-то менять или принимать меры, которые для кого-то со стороны покажутся опять-таки жесткими. Да, я был жестким и принципиальным в отношении терроризма и тех, кто не выполнял свои обязанности, не оправдывал надежду простых граждан. И я не стыжусь этого. Тогда это было нужно. Сейчас — нет. Каждый чиновник на своем месте. Наш первый президент говорил, что сильный и смелый человек не бывает слабохарактерным.— Вы любите животных, это говорит о человечности. Вы приютили слепого кота, назвали его своим другом, а как поживает питбуль Борз?— А я думал, что вы тщательно следите за моими публикациями в социальных сетях. Мы еще тогда пост выложили о том, что собака была очень привязана к своей хозяйке и что ради самой собаки мы ее вернули. Такое оно — собачье счастье. Ничего не поделаешь.— Чем вы увлекаетесь, как проводите свободное время? Можете назвать себя ярым футбольным болельщиком?— Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов. Вообще чеченцы в целом ярко выражено любят спорт и не только болеют, но и активно им занимаются. Так что я не только футбольный болельщик.— Где вы проводите отпуск? Порой в СМИ появляется информация о том, что ваш личный самолет отправился в Арабские Эмираты. Вы действительно там так часто бываете?— Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему.А про самолет... У меня нет личных самолетов. Я в Эмиратах бываю в год один раз и то — по вопросам, касающимся экономики. Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике.— Как себя чувствует конь Зазу, которого вы необъяснимым образом вернули после похищения? Не могли бы вы подробно рассказать, как удалось достичь договоренности с представителями украинских спецслужб?— Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги, поэтому нам без проблем удалось договориться. Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУ очень легко. Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первым из моего окружения попал под западные санкции. Сейчас Зазу в очень хорошей форме, он у нас уже производитель и отец потрясающих жеребцов. Конно-спортивный клуб "Ахмат" также скупает его жеребцов со всего мира, которых европейцы успели произвести и продать за те годы, что он был у них в настоящем плену. За ним плохо ухаживали. Но сейчас все позади, он полностью здоров.— У вас есть любимые места для отдыха в Чечне, которые вы могли бы посоветовать посетить туристам? В целом туристический сектор в республике развивается достаточными темпами?— Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой, местность в горах Веденского района, где я еще не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может, и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми ее прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красивая. У нас есть очень завораживающие места, интересные маршруты, где можно отдохнуть от души и для души. Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.— Уже больше 20 лет вы возглавляете Чеченскую Республику. Это внушительный срок. Сейчас, оборачиваясь в самое начало своего пути, что бы вы изменили?— Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона. Это были другие задачи, тяжелые. Хвала Всевышнему, мы с ними справились! Сегодня у нас новые взгляды, новое мышление для развития экономики региона и республики в целом. И все решения, принятые тогда, были правильными. Ведь мы сегодня видим положительный результат тех решений.— Рамзан Ахматович, недоброжелатели распускали слухи о состоянии вашего здоровья, и вы их неоднократно опровергали. На ваш взгляд, кто и с какой целью распространяет недостоверную информацию?— Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий.— Вы неоднократно говорили, что являетесь пехотинцем президента России Владимира Путина, какой смысл вы вкладываете в эти слова?— Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!

