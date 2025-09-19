https://ria.ru/20250919/istochnik-2042895474.html

Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно

Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно - РИА Новости, 19.09.2025

Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно

Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от остальных фигурантов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Смирнову выделили в отдельное производство, она знакомится с отдельным производством, её будут отдельно направлять в суд", - рассказал собеседник агентства. Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

