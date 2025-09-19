https://ria.ru/20250919/istochnik-2042895474.html
Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно
Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно - РИА Новости, 19.09.2025
Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно
Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:24:00+03:00
2025-09-19T09:24:00+03:00
2025-09-19T09:24:00+03:00
происшествия
москва
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от остальных фигурантов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Смирнову выделили в отдельное производство, она знакомится с отдельным производством, её будут отдельно направлять в суд", - рассказал собеседник агентства. Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20250919/istochnik-2042885095.html
https://ria.ru/20241217/sukhpayki-1989580800.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ
Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно
Признавшую вину фигурантку дела о сухпайках будут судить отдельно
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от остальных фигурантов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Смирнову выделили в отдельное производство, она знакомится с отдельным производством, её будут отдельно направлять в суд", - рассказал собеседник агентства.
Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами.
Басманный суд Москвы
в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.