Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно - РИА Новости, 19.09.2025
09:24 19.09.2025
Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно
Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно - РИА Новости, 19.09.2025
Одного из фигурантов дела о сухпайках будут судить отдельно
Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от остальных фигурантов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Смирнову выделили в отдельное производство, она знакомится с отдельным производством, её будут отдельно направлять в суд", - рассказал собеседник агентства. Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
Признавшую вину фигурантку дела о сухпайках будут судить отдельно

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, признавшую вину по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будут судить отдельно от остальных фигурантов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Смирнову выделили в отдельное производство, она знакомится с отдельным производством, её будут отдельно направлять в суд", - рассказал собеседник агентства.
Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
