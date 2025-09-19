https://ria.ru/20250919/istochnik-2042885095.html

Источник раскрыл детали дела о некачественных сухпайках в ВС России

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, расследование которого было завершено, состоит из 75 томов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Дело объемное, состоит из 75 томов, защита обвиняемых продолжает ознакомление с материалами", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей - стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.

