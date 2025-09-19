Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл детали дела о некачественных сухпайках в ВС России - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/istochnik-2042885095.html
Источник раскрыл детали дела о некачественных сухпайках в ВС России
Источник раскрыл детали дела о некачественных сухпайках в ВС России - РИА Новости, 19.09.2025
Источник раскрыл детали дела о некачественных сухпайках в ВС России
Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, расследование которого было завершено, состоит из 75 томов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:33:00+03:00
2025-09-19T07:33:00+03:00
происшествия
москва
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/93/1519539392_0:141:2347:1461_1920x0_80_0_0_322c20eddd71c5ad772f680289dfa7d6.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, расследование которого было завершено, состоит из 75 томов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Дело объемное, состоит из 75 томов, защита обвиняемых продолжает ознакомление с материалами", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей - стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20250918/sud-2042726743.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/93/1519539392_106:0:2241:1601_1920x0_80_0_0_b76713d6b9efe26df086e8eab1f087af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, вооруженные силы рф, россия
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ, Россия
Источник раскрыл детали дела о некачественных сухпайках в ВС России

Дело о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ состоит из 75 томов

© РИА Новости / Руслан КривобокДокументы дела
Документы дела - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Документы дела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, расследование которого было завершено, состоит из 75 томов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
«
"Дело объемное, состоит из 75 томов, защита обвиняемых продолжает ознакомление с материалами", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей - стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
Юрий Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Суд в октябре рассмотрит иск по делу экс-главного кадровика Минобороны
18 сентября, 15:30
 
ПроисшествияМоскваВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала