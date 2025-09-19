Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что сейчас не занимается обогащением урана - РИА Новости, 19.09.2025
21:08 19.09.2025 (обновлено: 21:15 19.09.2025)
Иран заявил, что сейчас не занимается обогащением урана
Иран заявил, что сейчас не занимается обогащением урана
ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Иран пока не ведет какой-либо деятельности в атомной отрасли, в частности, не занимается обогащением урана, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади. &quot;Сейчас мы, фактически, не ведем какой-либо деятельности в атомной сфере, включая обогащение урана&quot;, - сказал Гариб-Абади, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB.Он также добавил, что Иран готов к любому сценарию развития событий после заседания Совета Безопасности ООН и будет корректировать свои шаги в зависимости от "поведения противоположных сторон". Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября. Санкции будут восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано "евротройкой" (Британией, Францией и Германией) 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Иран пока не ведет какой-либо деятельности в атомной отрасли, в частности, не занимается обогащением урана, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.
"Сейчас мы, фактически, не ведем какой-либо деятельности в атомной сфере, включая обогащение урана", - сказал Гариб-Абади, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB.

Он также добавил, что Иран готов к любому сценарию развития событий после заседания Совета Безопасности ООН и будет корректировать свои шаги в зависимости от "поведения противоположных сторон".
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
Санкции будут восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано "евротройкой" (Британией, Францией и Германией) 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В миреИранФранцияГерманияКазем Гариб-АбадиДональд ТрампООНМИД Ирана
 
 
