Иран заявил, что сейчас не занимается обогащением урана
ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Иран пока не ведет какой-либо деятельности в атомной отрасли, в частности, не занимается обогащением урана, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.
"Сейчас мы, фактически, не ведем какой-либо деятельности в атомной сфере, включая обогащение урана", - сказал Гариб-Абади, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB.
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
Санкции будут восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано "евротройкой" (Британией, Францией и Германией) 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
