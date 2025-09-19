https://ria.ru/20250919/iran-2043074791.html

Иран считает принятое СБ ООН решение по санкциям незаконным

ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Иран считает незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям против Тегерана, оставляет за собой право на ответ, сообщило министерство иностранных дел Ирана. Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября."Сегодняшний шаг "евротройки" в Совбезе ООН ... является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия", - говорится в заявлении. Ведомство отметило, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций."Сегодняшний шаг ... был принят, несмотря на решительное несогласие ряда членов Совбеза и, помимо еще большего ослабления авторитета Совета безопасности (ООН), представляет собой удар по дипломатии и режиму нераспространения", - добавил МИД Ирана.

