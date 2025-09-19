Рейтинг@Mail.ru
Иран считает принятое СБ ООН решение по санкциям незаконным - РИА Новости, 19.09.2025
19:20 19.09.2025 (обновлено: 19:48 19.09.2025)
Иран считает принятое СБ ООН решение по санкциям незаконным
в мире
иран
тегеран (город)
сша
оон
санкции
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Иран считает незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям против Тегерана, оставляет за собой право на ответ, сообщило министерство иностранных дел Ирана. Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября."Сегодняшний шаг "евротройки" в Совбезе ООН ... является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия", - говорится в заявлении. Ведомство отметило, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций."Сегодняшний шаг ... был принят, несмотря на решительное несогласие ряда членов Совбеза и, помимо еще большего ослабления авторитета Совета безопасности (ООН), представляет собой удар по дипломатии и режиму нераспространения", - добавил МИД Ирана.
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, оон, санкции
В мире, Иран, Тегеран (город), США, ООН, Санкции
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Иран считает незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям против Тегерана, оставляет за собой право на ответ, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
"Сегодняшний шаг "евротройки" в Совбезе ООН ... является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия", - говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.
"Сегодняшний шаг ... был принят, несмотря на решительное несогласие ряда членов Совбеза и, помимо еще большего ослабления авторитета Совета безопасности (ООН), представляет собой удар по дипломатии и режиму нераспространения", - добавил МИД Ирана.
"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя
