"Евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций, заявил Иран

Иран считает, что "евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций против Тегерана, это незаконно, сообщило министерство иностранных дел Ирана.

2025-09-19T19:13:00+03:00

2025-09-19T19:13:00+03:00

2025-09-19T19:48:00+03:00

ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Иран считает, что "евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций против Тегерана, это незаконно, сообщило министерство иностранных дел Ирана.Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября."Сегодняшний шаг "евротройки" в Совбезе ООН ... является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия", - говорится в заявлении.Согласно заявлению министерства, три европейских страны злоупотребили механизмом восстановления санкций, а также проигнорировали достижение соглашения между Ираном и МАГАТЭ о выработке параметров сотрудничества в условиях, когда ядерные объекты Ирана подверглись бомбардировкам США и Израиля.

