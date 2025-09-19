Рейтинг@Mail.ru
"Евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций, заявил Иран
19:13 19.09.2025 (обновлено: 19:48 19.09.2025)
"Евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций, заявил Иран
"Евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций, заявил Иран - РИА Новости, 19.09.2025
"Евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций, заявил Иран
Иран считает, что "евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций против Тегерана, это незаконно, сообщило министерство иностранных дел Ирана. РИА Новости, 19.09.2025
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Иран считает, что "евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций против Тегерана, это незаконно, сообщило министерство иностранных дел Ирана.Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября."Сегодняшний шаг "евротройки" в Совбезе ООН ... является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия", - говорится в заявлении.Согласно заявлению министерства, три европейских страны злоупотребили механизмом восстановления санкций, а также проигнорировали достижение соглашения между Ираном и МАГАТЭ о выработке параметров сотрудничества в условиях, когда ядерные объекты Ирана подверглись бомбардировкам США и Израиля.
"Евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций, заявил Иран

МИД Ирана обвинил евротройку в злоупотреблении механизмом восстановления санкций

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Иран считает, что "евротройка" злоупотребила механизмом восстановления санкций против Тегерана, это незаконно, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
"Сегодняшний шаг "евротройки" в Совбезе ООН ... является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению министерства, три европейских страны злоупотребили механизмом восстановления санкций, а также проигнорировали достижение соглашения между Ираном и МАГАТЭ о выработке параметров сотрудничества в условиях, когда ядерные объекты Ирана подверглись бомбардировкам США и Израиля.
