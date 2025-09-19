Рейтинг@Mail.ru
Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты - РИА Новости, 19.09.2025
17:27 19.09.2025
Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты
Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты - РИА Новости, 19.09.2025
Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты
Иран отозвал представленную в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию о запрете атак на ядерные объекты, сообщило иранское постпредство... РИА Новости, 19.09.2025
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
магатэ
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Иран отозвал представленную в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию о запрете атак на ядерные объекты, сообщило иранское постпредство при международных организациях в Вене. "Иран и другие спонсоры решили отложить рассмотрение проекта резолюции, касающейся запрета атак или угроз атаковать ядерные объекты, чтобы нейтрализовать и противодействовать незаконному давлению и запугиванию, исходящему от США, в отношении Генеральной конференции МАГАТЭ", - написало постпредство в соцсети X. При этом, по его данным, "большинство стран-членов" МАГАТЭ выразило готовность поддержать проект резолюции Ирана. Ранее глава Организации по атомной энергии и вице-президент Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что США грозят урезать финансирование МАГАТЭ, если там рассмотрят проект резолюции Ирана с запретом на удары по ядерным объектам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, магатэ, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты

Иран отложит рассмотрение проекта резолюции о запрете атак на ядерные объекты

Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Иран отозвал представленную в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию о запрете атак на ядерные объекты, сообщило иранское постпредство при международных организациях в Вене.
"Иран и другие спонсоры решили отложить рассмотрение проекта резолюции, касающейся запрета атак или угроз атаковать ядерные объекты, чтобы нейтрализовать и противодействовать незаконному давлению и запугиванию, исходящему от США, в отношении Генеральной конференции МАГАТЭ", - написало постпредство в соцсети X.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях
14 июня, 23:19
При этом, по его данным, "большинство стран-членов" МАГАТЭ выразило готовность поддержать проект резолюции Ирана.
Ранее глава Организации по атомной энергии и вице-президент Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что США грозят урезать финансирование МАГАТЭ, если там рассмотрят проект резолюции Ирана с запретом на удары по ядерным объектам.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси
24 июня, 23:32
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампМАГАТЭСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
