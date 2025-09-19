https://ria.ru/20250919/iran-2043036962.html

Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты

Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты - РИА Новости, 19.09.2025

Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты

Иран отозвал представленную в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию о запрете атак на ядерные объекты, сообщило иранское постпредство... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T17:27:00+03:00

2025-09-19T17:27:00+03:00

2025-09-19T17:27:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

магатэ

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Иран отозвал представленную в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию о запрете атак на ядерные объекты, сообщило иранское постпредство при международных организациях в Вене. "Иран и другие спонсоры решили отложить рассмотрение проекта резолюции, касающейся запрета атак или угроз атаковать ядерные объекты, чтобы нейтрализовать и противодействовать незаконному давлению и запугиванию, исходящему от США, в отношении Генеральной конференции МАГАТЭ", - написало постпредство в соцсети X. При этом, по его данным, "большинство стран-членов" МАГАТЭ выразило готовность поддержать проект резолюции Ирана. Ранее глава Организации по атомной энергии и вице-президент Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что США грозят урезать финансирование МАГАТЭ, если там рассмотрят проект резолюции Ирана с запретом на удары по ядерным объектам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250614/iran-2022877249.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025222852.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, магатэ, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана