Иран представил США проект ядерной сделки, пишут СМИ

Иран представил США проект ядерной сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025

Иран представил США проект ядерной сделки, пишут СМИ

Иран представил США проект сделки по своей ядерной программе на фоне угрозы восстановления санкций ООН против исламской республики, пишет портал Amwaj,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:58:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Иран представил США проект сделки по своей ядерной программе на фоне угрозы восстановления санкций ООН против исламской республики, пишет портал Amwaj, специализирующийся на Иране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран выступил с предложением к "евротройке" о том, как избежать восстановления санкций, а также призвал СБ ООН "вмешаться и выбрать дипломатию вместо конфронтации" на фоне предстоящего голосования в Совбезе по теме санкций. "Переговоры между Аракчи и (спецпосланником президента США Стивеном - ред.) Уиткоффом в последние дни завершились подачей Ираном предложения о немедленных переговорах по временному ядерному соглашению, за которыми последуют переговоры по "окончательной сделке", - говорится в статье. По информации издания, из предложения следует, что Иран хочет возобновления переговоров для заключения временного соглашения, которое будет включать пункты об изъятии и разбавлении запасов высокообогащенного урана. Взамен Иран хочет, чтобы "евротройка" прекратила попытки возобновления санкций ООН и предложила снять другие наложенные на страну ограничения. Кроме того, чтобы предоставить "достаточно времени и пространства" для диалога по временному соглашению, Иран предлагает продлить на несколько месяцев действие резолюции 2231 Совбеза ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года. После заключения временного соглашения, США, как ожидает Иран, должны предоставить гарантии того, что "против Ирана больше не будет агрессии". Взамен Тегеран начнет изымать обогащенный уран. За этими мерами, согласно иранскому плану, последует отмена резолюции 2231, разбавление урана до 20%, отмена американских санкций и начало переговоров о достижении окончательной сделки. В свою очередь журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что предложение, направленное Аракчи "евротройке" по избежанию санкций против Ирана, "полностью обречено на провал", так как призывает к отмене механизма snapback и санкций ООН до того, как Иран предпримет реальные шаги в отношении своей ядерной программы, и содержит лишь "обещание" разбавить шестидесятипроцентный обогащенный уран. Ранее председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея сообщила, что СБ проголосует в пятницу по проекту резолюции об иранских санкциях: если документ утвердят, режим прекращения рестрикций продолжится, если нет - санкции возобновятся. При этом санкции возобновятся не сразу, если документ утвердят: они буду восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано Британией, Францией и Германией 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября.

