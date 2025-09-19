https://ria.ru/20250919/iran-2042953314.html
В МИД Ирана назвали политику евротройки безответственной
В МИД Ирана назвали политику евротройки безответственной - РИА Новости, 19.09.2025
В МИД Ирана назвали политику евротройки безответственной
Иран не сможет принять новую ядерную сделку, если "евротройка" продолжит вести себя иррационально и безответственно, заявил РИА Новости замглавы МИД страны Саид РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:29:00+03:00
2025-09-19T12:29:00+03:00
2025-09-19T12:29:00+03:00
в мире
иран
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Иран не сможет принять новую ядерную сделку, если "евротройка" продолжит вести себя иррационально и безответственно, заявил РИА Новости замглавы МИД страны Саид Хатибзаде. "Мы не собираемся принимать сделку, основываясь на безответственных и иррациональных шагах "евротройки". Но мы собираемся принять ее, основываясь на принципах, которые диктует нам наша внешняя политика и наши интересы", - сказал он. По словам Хатибзаде, "евротройка" обещала уважать соглашение с МАГАТЭ, но не действует соответствующим образом. "Евротройка" всегда заявляла, что если Иран достигнет соглашения с МАГАТЭ, они будут уважать его и следовать ему. Но они вновь показали, что находятся в плену собственного бездействия, и они очень политизируют каждый шаг Ирана. Мы достигли соглашения, (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси был доволен, он отчитался перед МАГАТЭ, а что мы увидели со стороны европейцев? Очередные придирки и неверные шаги", - сказал он.
https://ria.ru/20250919/iran-2042948681.html
https://ria.ru/20250918/zaharova-2042734347.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, магатэ
В МИД Ирана назвали политику евротройки безответственной
Хатибзаде: Иран не примет сделку, пока евротройка действует иррационально