В МИД Ирана назвали политику евротройки безответственной - РИА Новости, 19.09.2025
12:29 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/iran-2042953314.html
В МИД Ирана назвали политику евротройки безответственной
ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Иран не сможет принять новую ядерную сделку, если "евротройка" продолжит вести себя иррационально и безответственно, заявил РИА Новости замглавы МИД страны Саид Хатибзаде. "Мы не собираемся принимать сделку, основываясь на безответственных и иррациональных шагах "евротройки". Но мы собираемся принять ее, основываясь на принципах, которые диктует нам наша внешняя политика и наши интересы", - сказал он. По словам Хатибзаде, "евротройка" обещала уважать соглашение с МАГАТЭ, но не действует соответствующим образом. "Евротройка" всегда заявляла, что если Иран достигнет соглашения с МАГАТЭ, они будут уважать его и следовать ему. Но они вновь показали, что находятся в плену собственного бездействия, и они очень политизируют каждый шаг Ирана. Мы достигли соглашения, (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси был доволен, он отчитался перед МАГАТЭ, а что мы увидели со стороны европейцев? Очередные придирки и неверные шаги", - сказал он.
2025
ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Иран не сможет принять новую ядерную сделку, если "евротройка" продолжит вести себя иррационально и безответственно, заявил РИА Новости замглавы МИД страны Саид Хатибзаде.
"Мы не собираемся принимать сделку, основываясь на безответственных и иррациональных шагах "евротройки". Но мы собираемся принять ее, основываясь на принципах, которые диктует нам наша внешняя политика и наши интересы", - сказал он.
Заголовок открываемого материала