Билан оценил значимость культурных связей на "Интервидении"

Билан оценил значимость культурных связей на "Интервидении" - РИА Новости, 19.09.2025

Билан оценил значимость культурных связей на "Интервидении"

Культурные связи, которые рождаются на международных музыкальных конкурсах, таких как "Интервидение", а также обмен опытом и единство народов - это гораздо... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Культурные связи, которые рождаются на международных музыкальных конкурсах, таких как "Интервидение", а также обмен опытом и единство народов - это гораздо более важные вещи, чем политика, считает заслуженный артист РФ, певец, посол "Интервидения" Дима Билан. "Когда люди встречаются на каком-нибудь большом конкурсе, музыканты общаются - и эти культурные связи остаются на долгие года… Этот импульс, заряд остается на долгие года - в этом и есть сила музыки и этого взаимного обмена. Это очень важные культурные мосты. Эти вещи, которые происходят с музыкантами внутри, они зачастую гораздо больше, чем политика", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

