Билан оценил возможность совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения" - РИА Новости, 19.09.2025
16:49 19.09.2025
Билан оценил возможность совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения"
Билан оценил возможность совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения"
россия
москва
московская область (подмосковье)
дима билан (виктор белан)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан не исключил возможности появления совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения" в будущем. "Я считаю, что конкурс "Интервидение" надо возрождать и вкладываться в него максимально. А потом когда-нибудь сделать совместное что-то с "Евровидением". Когда-нибудь", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, сможет ли "Интервидение" затмить "Евровидение" по охвату и масштабу. По мнению Билана, чем больше появляется различных конкурсов, тем лучше для участников. "Как спортсмены на Олимпиаде, артисты соревнуются в музыкальной плоскости и в индустрии… Возникает спортивный интерес, поднимается драйв, вовлеченность. Ведь конкуренция - это всегда хорошо", - добавил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
москва
московская область (подмосковье)
россия, москва, московская область (подмосковье), дима билан (виктор белан), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дима Билан (Виктор Белан), Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025
Билан оценил возможность совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения"

Билан не исключил возможность совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан не исключил возможности появления совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения" в будущем.
"Я считаю, что конкурс "Интервидение" надо возрождать и вкладываться в него максимально. А потом когда-нибудь сделать совместное что-то с "Евровидением". Когда-нибудь", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, сможет ли "Интервидение" затмить "Евровидение" по охвату и масштабу.
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
Вчера, 08:00
По мнению Билана, чем больше появляется различных конкурсов, тем лучше для участников. "Как спортсмены на Олимпиаде, артисты соревнуются в музыкальной плоскости и в индустрии… Возникает спортивный интерес, поднимается драйв, вовлеченность. Ведь конкуренция - это всегда хорошо", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Микрофоны на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Чурикова рассказала о пресс-конференции после финала "Интервидения"
Вчера, 13:27
 
Россия Москва Московская область (Подмосковье) Дима Билан (Виктор Белан) Владимир Путин SHAMAN (Ярослав Дронов) Интервидение – 2025
 
 
