Билан оценил возможность совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан не исключил возможности появления совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения" в будущем. "Я считаю, что конкурс "Интервидение" надо возрождать и вкладываться в него максимально. А потом когда-нибудь сделать совместное что-то с "Евровидением". Когда-нибудь", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, сможет ли "Интервидение" затмить "Евровидение" по охвату и масштабу. По мнению Билана, чем больше появляется различных конкурсов, тем лучше для участников. "Как спортсмены на Олимпиаде, артисты соревнуются в музыкальной плоскости и в индустрии… Возникает спортивный интерес, поднимается драйв, вовлеченность. Ведь конкуренция - это всегда хорошо", - добавил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

