Рейтинг@Mail.ru
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2043018891.html
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов - РИА Новости, 19.09.2025
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов
Музыкальные конкурсы, не связанные с политикой, на Западе встречаются редко, там важна политическая повестка, а не красота искусства, считает участник... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:44:00+03:00
2025-09-19T16:44:00+03:00
россия
москва
сербия
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042767311_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_42591c477f711c5c527f1a0b302eeec2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Музыкальные конкурсы, не связанные с политикой, на Западе встречаются редко, там важна политическая повестка, а не красота искусства, считает участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Сербии Слободан Тркуля. "Интервидение" - это, в первую очередь, уникальный музыкальный фестиваль, поддерживающий традиционные культурные и семейные ценности. На Западе это большая редкость. Там выступающие группы или отдельные исполнители должны поддерживать какую-то повестку. Там красота уже не важна, там стала важна повестка", - сказал музыкант журналистам. По мнению музыканта, на "Интервидении" нет политической подоплеки, есть только творчество. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет в субботу на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042979798.html
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html
россия
москва
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042767311_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_919d6dd4a484dd31584ae48e2ea40712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сербия, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025
Россия, Москва, Сербия, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов

Тркуля: неполитизированные музыкальные конкурсы на Западе редки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСлободан Тркуля (Сербия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
Слободан Тркуля (Сербия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Слободан Тркуля (Сербия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Музыкальные конкурсы, не связанные с политикой, на Западе встречаются редко, там важна политическая повестка, а не красота искусства, считает участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Сербии Слободан Тркуля.
"Интервидение" - это, в первую очередь, уникальный музыкальный фестиваль, поддерживающий традиционные культурные и семейные ценности. На Западе это большая редкость. Там выступающие группы или отдельные исполнители должны поддерживать какую-то повестку. Там красота уже не важна, там стала важна повестка", - сказал музыкант журналистам.
Певец, участник международного конкурса Интервидения Ван Си (Китай) - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Участник "Интервидения" из Китая рассказал о мечте купить квартиру в Москве
Вчера, 14:35
По мнению музыканта, на "Интервидении" нет политической подоплеки, есть только творчество.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет в субботу на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
Вчера, 08:00
 
РоссияМоскваСербияВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала