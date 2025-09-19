https://ria.ru/20250919/intervidenie-2043018891.html

Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов

Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов - РИА Новости, 19.09.2025

Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов

Музыкальные конкурсы, не связанные с политикой, на Западе встречаются редко, там важна политическая повестка, а не красота искусства, считает участник... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Музыкальные конкурсы, не связанные с политикой, на Западе встречаются редко, там важна политическая повестка, а не красота искусства, считает участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Сербии Слободан Тркуля. "Интервидение" - это, в первую очередь, уникальный музыкальный фестиваль, поддерживающий традиционные культурные и семейные ценности. На Западе это большая редкость. Там выступающие группы или отдельные исполнители должны поддерживать какую-то повестку. Там красота уже не важна, там стала важна повестка", - сказал музыкант журналистам. По мнению музыканта, на "Интервидении" нет политической подоплеки, есть только творчество. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет в субботу на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

