https://ria.ru/20250919/intervidenie-2043018891.html
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов - РИА Новости, 19.09.2025
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов
Музыкальные конкурсы, не связанные с политикой, на Западе встречаются редко, там важна политическая повестка, а не красота искусства, считает участник... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:44:00+03:00
2025-09-19T16:44:00+03:00
2025-09-19T16:44:00+03:00
россия
москва
сербия
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042767311_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_42591c477f711c5c527f1a0b302eeec2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Музыкальные конкурсы, не связанные с политикой, на Западе встречаются редко, там важна политическая повестка, а не красота искусства, считает участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Сербии Слободан Тркуля. "Интервидение" - это, в первую очередь, уникальный музыкальный фестиваль, поддерживающий традиционные культурные и семейные ценности. На Западе это большая редкость. Там выступающие группы или отдельные исполнители должны поддерживать какую-то повестку. Там красота уже не важна, там стала важна повестка", - сказал музыкант журналистам. По мнению музыканта, на "Интервидении" нет политической подоплеки, есть только творчество. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет в субботу на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042979798.html
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html
россия
москва
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042767311_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_919d6dd4a484dd31584ae48e2ea40712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сербия, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025
Россия, Москва, Сербия, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Участник "Интервидения" заявил о политизированности западных конкурсов
Тркуля: неполитизированные музыкальные конкурсы на Западе редки