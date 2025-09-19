Рейтинг@Mail.ru
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 19.09.2025 (обновлено: 15:48 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042947922.html
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира - РИА Новости, 19.09.2025
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:08:00+03:00
2025-09-19T15:48:00+03:00
мир
россия
яна чурикова
сколково
москва
владимир путин
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова.Медиацентр конкурса "Интервидение" начал работу на базе "Технопарка" на территории инновационного центра "Сколково" в пятницу."Добро пожаловать в медиацентр конкурса "Интервидение-2025". Я знаю, что вас здесь очень много. Есть даже точные цифры - 190 журналистов из 25 стран мира будут освещать наш конкурс. Как журналист я вас горячо приветствую", - сказала она журналистам в медиацентре конкурса.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/shaman-2042946326.html
https://ria.ru/20250919/skolkovo-2042928613.html
мир
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:736:1749:2048_1920x0_80_0_0_e2cf285dc09cdad36a0b803b1473241b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мир, россия, яна чурикова, сколково, москва, владимир путин, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025
Мир, Россия, Яна Чурикова, Сколково, Москва, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира

"Интервидение" будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова.
Медиацентр конкурса "Интервидение" начал работу на базе "Технопарка" на территории инновационного центра "Сколково" в пятницу.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения"
Вчера, 12:04
"Добро пожаловать в медиацентр конкурса "Интервидение-2025". Я знаю, что вас здесь очень много. Есть даже точные цифры - 190 журналистов из 25 стран мира будут освещать наш конкурс. Как журналист я вас горячо приветствую", - сказала она журналистам в медиацентре конкурса.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Медиацентр конкурса Интервидение на базе Технопарка в Сколково - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В "Сколково" заработал медиацентр "Интервидения"
Вчера, 11:16
 
МирРоссияЯна ЧуриковаСколковоМоскваВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)SHAMAN (Ярослав Дронов)Интервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала