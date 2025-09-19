https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042947922.html
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира - РИА Новости, 19.09.2025
"Интервидение" будут освещать журналисты из 25 стран мира
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова.Медиацентр конкурса "Интервидение" начал работу на базе "Технопарка" на территории инновационного центра "Сколково" в пятницу."Добро пожаловать в медиацентр конкурса "Интервидение-2025". Я знаю, что вас здесь очень много. Есть даже точные цифры - 190 журналистов из 25 стран мира будут освещать наш конкурс. Как журналист я вас горячо приветствую", - сказала она журналистам в медиацентре конкурса.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
