Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов медиапроект "Avtozak-LIVE"*, историка Сергея Эрлиха** и блогера Романа Алехина*, сообщается на... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-19T17:06:00+03:00

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов медиапроект "Avtozak-LIVE"*, историка Сергея Эрлиха** и блогера Романа Алехина*, сообщается на сайте ведомства."Девятнадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.Ю. Алехин**, И.А. Востриков**, Е.А. Рыковцева**, С.Е. Эрлих**, а также медиапроект "Avtozak-LIVE"*, - говорится в сообщении.В частности, по данным Минюста, Алехин** принимал участие в распространении материалов иноагентов, фейки о принимаемых российскими властями решениях и армии России.Медиапроект "Avtozak-LIVE"* публиковал материалы нежелательных НПО, выступал против специальной военной операции на Украине, указывается в релизе.*Медиапроект, выполняющий функции иноагента**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

россия

