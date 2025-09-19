https://ria.ru/20250919/import-2042877020.html

Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия в январе — августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. Так, за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021-го. В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до литра (6,7 миллиона). Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия — на 12-м месте.

