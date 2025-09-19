https://ria.ru/20250919/import-2042877020.html
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи - РИА Новости, 19.09.2025
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Россия в январе — августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T05:12:00+03:00
2025-09-19T05:12:00+03:00
2025-09-19T14:01:00+03:00
экономика
россия
южная корея
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия в январе — августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. Так, за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021-го. В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до литра (6,7 миллиона). Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия — на 12-м месте.
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033543089.html
https://ria.ru/20250520/rossija-2017981361.html
россия
южная корея
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, южная корея, сша
Экономика, Россия, Южная Корея, США
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Южная Корея увеличила поставки автомобилей в Россию до максимума с 2021 года