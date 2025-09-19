https://ria.ru/20250919/import-2042867379.html

ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов

2025-09-19T02:06:00+03:00

2025-09-19T13:33:00+03:00

экономика

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.Так, с января по июль из России в Евросоюз поступила продукция на 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В итоге они составили минимальные с декабря прошлого года 59,4 миллиона евро.В 2025-м больше всего европейцы закупали у россиян:Кроме того, ЕС импортировал немного мороженых крабов — на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тысяч.Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали:

Дарья Буймова

