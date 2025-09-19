https://ria.ru/20250919/import-2042867379.html
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов - РИА Новости, 19.09.2025
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов
ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T02:06:00+03:00
2025-09-19T02:06:00+03:00
2025-09-19T13:33:00+03:00
экономика
германия
франция
польша
евросоюз
евростат
нидерланды
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25d76bbcfc5e15dd1a2c5d9edff464b3.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.Так, с января по июль из России в Евросоюз поступила продукция на 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В итоге они составили минимальные с декабря прошлого года 59,4 миллиона евро.В 2025-м больше всего европейцы закупали у россиян:Кроме того, ЕС импортировал немного мороженых крабов — на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тысяч.Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали:
https://ria.ru/20250916/vino-2042143466.html
https://ria.ru/20250917/zoloto-2042375209.html
https://ria.ru/20250916/pivo-2042135354.html
германия
франция
польша
нидерланды
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804009939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66c4913d69c68db598889c4b5a27ab99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, франция, польша, евросоюз, евростат, нидерланды, россия
Экономика, Германия, Франция, Польша, Евросоюз, Евростат, Нидерланды, Россия
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов
ЕС за семь месяцев нарастил импорт российских морепродуктов на четверть
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, с января по июль из России в Евросоюз поступила продукция на 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.
При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В итоге они составили минимальные с декабря прошлого года 59,4 миллиона евро.
В 2025-м больше всего европейцы закупали у россиян:
- филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро);
- мороженую продукцию (125,6 миллиона);
- сушеную, соленую или копченую рыбу (22,7 миллиона);
- свежую и охлажденную рыбу (два миллиона).
Кроме того, ЕС импортировал немного мороженых крабов — на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тысяч.
Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали:
- Германия (157,9 миллиона евро);
- Нидерланды (98,1 миллиона);
- Польша (64 миллиона);
- Франция (58,5 миллиона);
- Португалия (31,8 миллиона);
- Испания (11,8 миллиона).