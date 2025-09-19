Рейтинг@Mail.ru
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов
02:06 19.09.2025 (обновлено: 13:33 19.09.2025)
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.Так, с января по июль из России в Евросоюз поступила продукция на 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В итоге они составили минимальные с декабря прошлого года 59,4 миллиона евро.В 2025-м больше всего европейцы закупали у россиян:Кроме того, ЕС импортировал немного мороженых крабов — на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тысяч.Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали:
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЕС на четверть нарастил импорт российских морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, с января по июль из России в Евросоюз поступила продукция на 444 миллиона евро — на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.
При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В итоге они составили минимальные с декабря прошлого года 59,4 миллиона евро.
В 2025-м больше всего европейцы закупали у россиян:
  • филе и мясо рыбы (293,3 миллиона евро);
  • мороженую продукцию (125,6 миллиона);
  • сушеную, соленую или копченую рыбу (22,7 миллиона);
  • свежую и охлажденную рыбу (два миллиона).
Кроме того, ЕС импортировал немного мороженых крабов — на 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тысяч.
Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали:
  • Германия (157,9 миллиона евро);
  • Нидерланды (98,1 миллиона);
  • Польша (64 миллиона);
  • Франция (58,5 миллиона);
  • Португалия (31,8 миллиона);
  • Испания (11,8 миллиона).
