Влияние ИИ на профессии обсудили на финале чемпионата высоких технологий
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
21:49 19.09.2025
Влияние ИИ на профессии обсудили на финале чемпионата высоких технологий
Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на трансформацию профессий обсудили в рамках деловой программы финала чемпионата высоких технологий (ЧВТ), сообщает... РИА Новости, 19.09.2025
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
россия
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на трансформацию профессий обсудили в рамках деловой программы финала чемпионата высоких технологий (ЧВТ), сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Обсуждение состоялось на панельной дискуссии "Искусственный интеллект: прорыв в будущее высоких технологий". Директор департамента государственной политики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин подчеркнул, что искусственный интеллект — это реальность сегодняшнего дня. "Система профессионального образования, особенностью которой является внешняя ориентированность, не могла остаться в стороне от этих изменений, и ярким примером тому являются чемпионаты профессионального мастерства, где многие компетенции уже используют ИИ в своих заданиях. В рамках финала ЧВТ сразу две компетенции сформированы с применением искусственного интеллекта — "Цифровой двойник пациента" и "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике", — приводит пресс-служба слова Неумывакина. По его словам, ИИ будет все больше внедряться в различные профессии, в образовательных программах понадобятся отдельные цифровые модули. В дискуссии приняли участие директор по региональному развитию, руководитель общественно-научного отдела ООО "ГлобалЛаб" Ольга Руднева, председатель Российского содружества колледжей Антон Актуганов, директор Ногинского колледжа Андрей Чистов, директор по информационным технологиям Кингисеппского машиностроительного завода Артем Венгрженовский и другие. Участники сессии сошлись во мнении, что искусственный интеллект никогда не заменит педагогов, но может стать для них помощником при выполнении рутинных задач. Чемпионат высоких технологий — это опытно-конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям. Чемпионат организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
чемпионат «профессионалы», россия
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы», Россия
© Фото: пресс-служба Института развития профессионального образованияДеловая программа финала чемпионата высоких технологий (ЧВТ)
© Фото: пресс-служба Института развития профессионального образования
Деловая программа финала чемпионата высоких технологий (ЧВТ)
Профессионалы. Сделано в России
Чемпионат «Профессионалы»
Россия
 
 
