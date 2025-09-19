https://ria.ru/20250919/himki-2042947399.html
Экс-замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Силовики задержали экс-замглавы подмосковных Химок Дмитрия Кайгородова в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Кайгородов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
