Экс-замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве - 19.09.2025
12:06 19.09.2025
Экс-замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве
происшествия
химки (городской округ в московской области)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Силовики задержали экс-замглавы подмосковных Химок Дмитрия Кайгородова в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Кайгородов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Силовики задержали экс-замглавы подмосковных Химок Дмитрия Кайгородова в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Кайгородов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
 
 
