"Наперекор всему". В США сделали новое заявление о Путине - РИА Новости, 19.09.2025
12:50 19.09.2025 (обновлено: 13:02 19.09.2025)
"Наперекор всему". В США сделали новое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 19.09.2025
в мире
россия
украина
вена
дональд трамп
владимир путин
михаил ульянов (дипломат)
нато
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание The Hill."Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, российский лидер добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него, а разговоры об этом абсурдны.
в мире, россия, украина, вена, дональд трамп, владимир путин, михаил ульянов (дипломат), нато
В мире, Россия, Украина, Вена, Дональд Трамп, Владимир Путин, Михаил Ульянов (дипломат), НАТО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Президент России Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание The Hill.
"Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой", — говорится в публикации.
По мнению авторов материала, российский лидер добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него, а разговоры об этом абсурдны.
