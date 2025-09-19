https://ria.ru/20250919/hill-2042957599.html
"Наперекор всему". В США сделали новое заявление о Путине
"Наперекор всему". В США сделали новое заявление о Путине - РИА Новости, 19.09.2025
"Наперекор всему". В США сделали новое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 19.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042342053_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_62889d681eb5ce0cdec847d30a5ada7b.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание The Hill."Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, российский лидер добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него, а разговоры об этом абсурдны.
"Наперекор всему". В США сделали новое заявление о Путине
