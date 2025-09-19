https://ria.ru/20250919/gosduma-2043087215.html

В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной

В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной - РИА Новости, 19.09.2025

В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию по Запорожской АЭС... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T20:42:00+03:00

2025-09-19T20:42:00+03:00

2025-09-19T20:42:00+03:00

в мире

россия

европа

магатэ

запорожская аэс

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_2d7804addba938cdd0974978e218c963.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию по Запорожской АЭС "опасной", так как в ней есть требования о передаче ядерного объекта Украине, что, по его словам, равносильно выдаче ядерного боеприпаса в руки террористам. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся - 46 голосов. Он отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия и США. За резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). В резолюции, опубликованной на сайте Агентства, звучит призыв к выводу всех "несанкционированных военных и других лиц с украинской ЗАЭС" и немедленному возвращению станции под полный контроль Украины. "МАГАTЭ приняло опасную резолюцию для всего человечества, ведь передача Запорожской АЭС в руки Киева равносильно выдаче ядерного боеприпаса в руки террористам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Украина занимается постоянными обстрелами Запорожской АЭС, а российские войска вынуждены ее защищать. "Таким образом передать ядерную энергию агрессивной кучке террористов будет означать опасность не только для России, но и для всей Европы. Так что пусть там в Европе кланяются в пояс за то, что российские войска держат Запорожскую АЭС под своим контролем", - сказал депутат. По его словам, к сожалению, сегодня МАГАТЭ превратилось в политизированную структуру. "МАГАТЭ когда-то было без сомнения весомая организация, сегодня же она подчиняется не законам физики и ядерной безопасности, а воле определенных политиканов. Так что пусть в МАГАТЭ свою антироссийскую инструкцию или точнее сказать резолюцию пустят на ветер, другого применения, по крайней мере в России, у нее не будет", - сказал депутат. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250919/zaes-2043081569.html

https://ria.ru/20250919/magate-2042862274.html

https://ria.ru/20250918/zaes-2042614335.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, магатэ, запорожская аэс, госдума рф