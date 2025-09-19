Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/gosduma-2043087215.html
В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной
В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной - РИА Новости, 19.09.2025
В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию по Запорожской АЭС... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T20:42:00+03:00
2025-09-19T20:42:00+03:00
в мире
россия
европа
магатэ
запорожская аэс
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_2d7804addba938cdd0974978e218c963.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию по Запорожской АЭС "опасной", так как в ней есть требования о передаче ядерного объекта Украине, что, по его словам, равносильно выдаче ядерного боеприпаса в руки террористам. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся - 46 голосов. Он отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия и США. За резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). В резолюции, опубликованной на сайте Агентства, звучит призыв к выводу всех "несанкционированных военных и других лиц с украинской ЗАЭС" и немедленному возвращению станции под полный контроль Украины. "МАГАTЭ приняло опасную резолюцию для всего человечества, ведь передача Запорожской АЭС в руки Киева равносильно выдаче ядерного боеприпаса в руки террористам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Украина занимается постоянными обстрелами Запорожской АЭС, а российские войска вынуждены ее защищать. "Таким образом передать ядерную энергию агрессивной кучке террористов будет означать опасность не только для России, но и для всей Европы. Так что пусть там в Европе кланяются в пояс за то, что российские войска держат Запорожскую АЭС под своим контролем", - сказал депутат. По его словам, к сожалению, сегодня МАГАТЭ превратилось в политизированную структуру. "МАГАТЭ когда-то было без сомнения весомая организация, сегодня же она подчиняется не законам физики и ядерной безопасности, а воле определенных политиканов. Так что пусть в МАГАТЭ свою антироссийскую инструкцию или точнее сказать резолюцию пустят на ветер, другого применения, по крайней мере в России, у нее не будет", - сказал депутат. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250919/zaes-2043081569.html
https://ria.ru/20250919/magate-2042862274.html
https://ria.ru/20250918/zaes-2042614335.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_132:0:2369:1678_1920x0_80_0_0_40916caa4f5b455e29e3bd07276e7bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, магатэ, запорожская аэс, госдума рф
В мире, Россия, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Госдума РФ
В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной

Белик назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС опасной для всего человечества

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию по Запорожской АЭС "опасной", так как в ней есть требования о передаче ядерного объекта Украине, что, по его словам, равносильно выдаче ядерного боеприпаса в руки террористам.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся - 46 голосов. Он отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия и США. За резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). В резолюции, опубликованной на сайте Агентства, звучит призыв к выводу всех "несанкционированных военных и других лиц с украинской ЗАЭС" и немедленному возвращению станции под полный контроль Украины.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях
Вчера, 20:04
"МАГАTЭ приняло опасную резолюцию для всего человечества, ведь передача Запорожской АЭС в руки Киева равносильно выдаче ядерного боеприпаса в руки террористам", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Украина занимается постоянными обстрелами Запорожской АЭС, а российские войска вынуждены ее защищать.
"Таким образом передать ядерную энергию агрессивной кучке террористов будет означать опасность не только для России, но и для всей Европы. Так что пусть там в Европе кланяются в пояс за то, что российские войска держат Запорожскую АЭС под своим контролем", - сказал депутат.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Ульянов рассказал, как принимали антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ
Вчера, 00:46
По его словам, к сожалению, сегодня МАГАТЭ превратилось в политизированную структуру.
"МАГАТЭ когда-то было без сомнения весомая организация, сегодня же она подчиняется не законам физики и ядерной безопасности, а воле определенных политиканов. Так что пусть в МАГАТЭ свою антироссийскую инструкцию или точнее сказать резолюцию пустят на ветер, другого применения, по крайней мере в России, у нее не будет", - сказал депутат.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на территорию ЗАЭС
18 сентября, 05:15
 
В миреРоссияЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭСГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала