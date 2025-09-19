Рейтинг@Mail.ru
Депутаты предложили ужесточить ответственность за обман инвалидов - РИА Новости, 19.09.2025
04:27 19.09.2025
Депутаты предложили ужесточить ответственность за обман инвалидов
Депутаты предложили ужесточить ответственность за обман инвалидов - РИА Новости, 19.09.2025
Депутаты предложили ужесточить ответственность за обман инвалидов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством... РИА Новости, 19.09.2025
общество
сергей миронов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством обман инвалидов или пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Проект федерального закона подготовлен в целях усиления уголовно-правовой защиты наиболее социально уязвимых категорий граждан – инвалидов и пенсионеров – и направлен на совершенствование превентивной функции уголовного законодательства в условиях значительного роста мошеннических и иных преступных посягательств в их отношении", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагаемое изменение направлено на дополнение перечня отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, новым пунктом, устанавливающим, что совершение преступления в отношении лица, являющегося инвалидом или пенсионером, признается обстоятельством, отягчающим наказание. "Мы предлагаем считать отягчающим обстоятельством совершение преступления в отношении пенсионеров и инвалидов, а значит, при вынесении приговора по уголовным делам преступники будут получать более суровое наказание", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, актуальность инициативы обусловлена динамикой роста числа преступлений, которые совершаются против граждан старшего поколения и тех, у кого серьёзные проблемы со здоровьем. Лидер СРЗП отметил, что у аферистов они находятся "на особом счету". "Сначала мошенники тщательно собирают информацию родственниках, имуществе, финансовом положении и состоянии здоровья. Далее – пытаются воспользоваться доверчивостью пенсионеров, и в силу возраста они не могут противостоять современным психологическим методам давления и обмана", - добавил Миронов. Политик считает, что это, как правило, делает их легкой мишенью, а потеря пусть даже небольшой суммы денег оборачивается нервным срывом и/или другими серьезными последствиями. "Часто мошенники угрожают своим жертвам. Насмерть напуганные люди бояться рассказать о возникшей проблеме даже своим близким, но хуже всего, если они одиноки и из-за плохого здоровья не могут обратиться за помощью в полицию", - подчеркнул он. В сложившейся ситуации, по мнению депутата, государство должно адекватно реагировать на угрозы в отношении этой конкретной группы граждан. "Наказывать за преступления против инвалидов и пенсионеров надо строже!" - подытожил Миронов.
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Депутаты предложили ужесточить ответственность за обман инвалидов

В Госдуму внесут проект об ужесточении ответственности за обман пенсионеров

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством обман инвалидов или пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.
"Проект федерального закона подготовлен в целях усиления уголовно-правовой защиты наиболее социально уязвимых категорий граждан – инвалидов и пенсионеров – и направлен на совершенствование превентивной функции уголовного законодательства в условиях значительного роста мошеннических и иных преступных посягательств в их отношении", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагаемое изменение направлено на дополнение перечня отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, новым пунктом, устанавливающим, что совершение преступления в отношении лица, являющегося инвалидом или пенсионером, признается обстоятельством, отягчающим наказание.
"Мы предлагаем считать отягчающим обстоятельством совершение преступления в отношении пенсионеров и инвалидов, а значит, при вынесении приговора по уголовным делам преступники будут получать более суровое наказание", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, актуальность инициативы обусловлена динамикой роста числа преступлений, которые совершаются против граждан старшего поколения и тех, у кого серьёзные проблемы со здоровьем. Лидер СРЗП отметил, что у аферистов они находятся "на особом счету".
"Сначала мошенники тщательно собирают информацию родственниках, имуществе, финансовом положении и состоянии здоровья. Далее – пытаются воспользоваться доверчивостью пенсионеров, и в силу возраста они не могут противостоять современным психологическим методам давления и обмана", - добавил Миронов.
Политик считает, что это, как правило, делает их легкой мишенью, а потеря пусть даже небольшой суммы денег оборачивается нервным срывом и/или другими серьезными последствиями.
"Часто мошенники угрожают своим жертвам. Насмерть напуганные люди бояться рассказать о возникшей проблеме даже своим близким, но хуже всего, если они одиноки и из-за плохого здоровья не могут обратиться за помощью в полицию", - подчеркнул он.
В сложившейся ситуации, по мнению депутата, государство должно адекватно реагировать на угрозы в отношении этой конкретной группы граждан. "Наказывать за преступления против инвалидов и пенсионеров надо строже!" - подытожил Миронов.
