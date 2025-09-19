https://ria.ru/20250919/gosduma-2042864442.html

В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах

В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах

2025-09-19

жкх

россия

владимир кошелев

госдума рф

общество

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию, при котором отопление в первую очередь подают старым домам с высокими теплопотерями, а отключают - современным зданиям, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев. "Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами. Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже", - сказал Кошелев. По словам парламентария, для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. "Новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев", - заключил он.

россия

жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, общество