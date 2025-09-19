https://ria.ru/20250919/gorlovka-2043090286.html

При атаке дрона на Горловку пострадал мирный житель

При атаке дрона на Горловку пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА ВФУ по автомобилю в поселке станции "Никитовка" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

