Число членов "Левой" партии в Германии резко возросло до 120 тысяч человек

Число членов "Левой" партии в Германии резко возросло до 120 тысяч человек - РИА Новости, 19.09.2025

Число членов "Левой" партии в Германии резко возросло до 120 тысяч человек

Число членов "Левой" партии Германии стремительно возросло с примерно 60 тысяч до рекордных 120 тысяч человек, это произошло на фоне "сдвига вправо" в немецком... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Число членов "Левой" партии Германии стремительно возросло с примерно 60 тысяч до рекордных 120 тысяч человек, это произошло на фоне "сдвига вправо" в немецком обществе, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя партии. Происхождение "Левой" партии тесно связано с ведущей политической силой бывшей ГДР, Социалистической единой партией Германии (СЕПГ). На февральских выборах 2025 года "Левые" сумели пройти в бундестаг с 8,8% голосов на фоне серьезного усиления правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая стала второй с рекордными 20,8%. "Левая партия регистрирует новый рекорд по количеству членов. Если в прошлом году партия имела чуть менее 60 тысяч членов, то сейчас их целых 120 тысяч", - говорится в материале. По данным партии, только с момента проведения выборов в бундестаг в нее вступило 26 тысяч человек. В среднем партия принимает 70 новых членов в день, уточняется в статье. Вступающие в партию видят в ней силу, выступающую против "сдвига вправо" в немецком обществе, и надежду на "системные изменения" на фоне "существующей несправедливости" в Германии, заявила изданию сопредседатель "Левых" Инес Швердтнер. Резкому росту популярности партии предшествовал кризисный период, связанный с выходом из нее популярного политика Сары Вагенкнехт и ее последователей в конце 2023 года, напоминает газета. При этом образованная ими партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) насчитывает лишь 4,5 тысячи человек, сообщается в материале. "Зеленая" партия, также относящаяся к "левой" части политического спектра, насчитывает, по информации издания, почти 170 тысяч членов и пока превосходит и "Левых", и ССВ по этому показателю.

