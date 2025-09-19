В Югорске при попытке завести "Ниву" рухнул гараж
Гараж жителя Югорска в ХМАО обрушился при попытке завести автомобиль "Нива"
© СУ СК России по ХМАО-ЮгреСотрудник СК на месте обрушения гаража в Ханты-Мансийском автономном округе. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Гараж обрушился у жителя Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе при попытке завести машину, при этом мужчина не пострадал, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону в пятницу.
"Утром 18 сентября при попытке завести автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием произошло воспламенение образовавшейся под машиной взрывоопасной смеси паров, что привело к обрушению гаража, в котором находился автомобиль", – рассказали в управлении.
При осмотре владельца автомобиля врачи "скорой" телесных повреждений у него не выявили. Инцидент случился на территории частного домовладения, уточнили в пресс-службе, следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Судя по видеокадрам, опубликованным ведомством в Telegram-канале, в результате происшествия кирпичный гараж разрушен полностью, из обломков техника достала серую помятую "Ниву" с разбитыми стеклами.
