В Югорске при попытке завести "Ниву" рухнул гараж - РИА Новости, 19.09.2025
17:30 19.09.2025
В Югорске при попытке завести "Ниву" рухнул гараж
происшествия
югорск
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Гараж обрушился у жителя Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе при попытке завести машину, при этом мужчина не пострадал, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону в пятницу. "Утром 18 сентября при попытке завести автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием произошло воспламенение образовавшейся под машиной взрывоопасной смеси паров, что привело к обрушению гаража, в котором находился автомобиль", – рассказали в управлении.При осмотре владельца автомобиля врачи "скорой" телесных повреждений у него не выявили. Инцидент случился на территории частного домовладения, уточнили в пресс-службе, следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Судя по видеокадрам, опубликованным ведомством в Telegram-канале, в результате происшествия кирпичный гараж разрушен полностью, из обломков техника достала серую помятую "Ниву" с разбитыми стеклами.
югорск
ханты-мансийский автономный округ
россия
происшествия, югорск, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© СУ СК России по ХМАО-ЮгреСотрудник СК на месте обрушения гаража в Ханты-Мансийском автономном округе. Кадр видео
© СУ СК России по ХМАО-Югре
Сотрудник СК на месте обрушения гаража в Ханты-Мансийском автономном округе. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Гараж обрушился у жителя Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе при попытке завести машину, при этом мужчина не пострадал, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону в пятницу.
"Утром 18 сентября при попытке завести автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием произошло воспламенение образовавшейся под машиной взрывоопасной смеси паров, что привело к обрушению гаража, в котором находился автомобиль", – рассказали в управлении.
При осмотре владельца автомобиля врачи "скорой" телесных повреждений у него не выявили. Инцидент случился на территории частного домовладения, уточнили в пресс-службе, следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Судя по видеокадрам, опубликованным ведомством в Telegram-канале, в результате происшествия кирпичный гараж разрушен полностью, из обломков техника достала серую помятую "Ниву" с разбитыми стеклами.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Нижнем Новгороде стена заброшенного гаража рухнула на ребенка
9 августа, 21:32
 
