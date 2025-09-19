https://ria.ru/20250919/gamburg-2043098235.html

Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за нехватки топлива

2025-09-19T22:09:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. По меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного представителя аэропорта. "Точно известно, что на сегодняшний день только два самолета (авиакомпании - ред.) Marabu (Airlines - ред.) на Майорку были отменены из-за дефицита поставок керосина. На текущий момент мы не располагаем большей информацией", - приводит газета Bild слова представителя воздушной гавани.Газета отметила, что в пятницу ситуация в аэропорту Гамбурга остается в целом стабильной, однако некоторые авиакомпании в качестве меры предосторожности прибегли к дополнительным посадкам для дозаправки. По информации Bild, нехватка топлива была вызвана его дефицитом на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в федеральной земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн. Однако, как сообщает издание, поставки в аэропорт уже возобновились.

