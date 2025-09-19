Рейтинг@Mail.ru
Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за нехватки топлива - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/gamburg-2043098235.html
Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за нехватки топлива
Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за нехватки топлива - РИА Новости, 19.09.2025
Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за нехватки топлива
По меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T22:09:00+03:00
2025-09-19T22:09:00+03:00
в мире
гамбург (город)
майорка
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143817/08/1438170885_0:176:4000:2426_1920x0_80_0_0_325a68cfda3c926d18592a233ebd5093.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. По меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного представителя аэропорта. &quot;Точно известно, что на сегодняшний день только два самолета (авиакомпании - ред.) Marabu (Airlines - ред.) на Майорку были отменены из-за дефицита поставок керосина. На текущий момент мы не располагаем большей информацией&quot;, - приводит газета Bild слова представителя воздушной гавани.Газета отметила, что в пятницу ситуация в аэропорту Гамбурга остается в целом стабильной, однако некоторые авиакомпании в качестве меры предосторожности прибегли к дополнительным посадкам для дозаправки. По информации Bild, нехватка топлива была вызвана его дефицитом на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в федеральной земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн. Однако, как сообщает издание, поставки в аэропорт уже возобновились.
https://ria.ru/20250309/aeroport-2003888284.html
гамбург (город)
майорка
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143817/08/1438170885_266:0:3735:2602_1920x0_80_0_0_786f05ea4e4991b6dbd8dd1bff38df19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гамбург (город), майорка, германия, bild
В мире, Гамбург (город), Майорка, Германия, Bild
Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за нехватки топлива

Самолеты из Гамбурга не смогли отправиться на Майорку из-за нехватки топлива

© AP Photo / apn/Axel HeimkenСамолет авиакомпании Lufthansa в аэропорту города Гамбург, Германия
Самолет авиакомпании Lufthansa в аэропорту города Гамбург, Германия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / apn/Axel Heimken
Самолет авиакомпании Lufthansa в аэропорту города Гамбург, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. По меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного представителя аэропорта.
«

"Точно известно, что на сегодняшний день только два самолета (авиакомпании - ред.) Marabu (Airlines - ред.) на Майорку были отменены из-за дефицита поставок керосина. На текущий момент мы не располагаем большей информацией", - приводит газета Bild слова представителя воздушной гавани.

Газета отметила, что в пятницу ситуация в аэропорту Гамбурга остается в целом стабильной, однако некоторые авиакомпании в качестве меры предосторожности прибегли к дополнительным посадкам для дозаправки.
По информации Bild, нехватка топлива была вызвана его дефицитом на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в федеральной земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн. Однако, как сообщает издание, поставки в аэропорт уже возобновились.
Аэробус А-320 авиакомпании Люфтганза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки
9 марта, 09:45
 
В миреГамбург (город)МайоркаГерманияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала