Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за нехватки топлива

Самолеты из Гамбурга не смогли отправиться на Майорку из-за нехватки топлива
Самолет авиакомпании Lufthansa в аэропорту города Гамбург, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. По меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного представителя аэропорта.
"Точно известно, что на сегодняшний день только два самолета (авиакомпании - ред.) Marabu (Airlines - ред.) на Майорку были отменены из-за дефицита поставок керосина. На текущий момент мы не располагаем большей информацией", - приводит газета Bild слова представителя воздушной гавани.
Газета отметила, что в пятницу ситуация в аэропорту Гамбурга остается в целом стабильной, однако некоторые авиакомпании в качестве меры предосторожности прибегли к дополнительным посадкам для дозаправки.
По информации Bild, нехватка топлива была вызвана его дефицитом на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в федеральной земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн. Однако, как сообщает издание, поставки в аэропорт уже возобновились.
