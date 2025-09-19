https://ria.ru/20250919/front-2043077825.html

Народный фронт передал ЛНР 14 систем РЭБ для машин скорой помощи

луганская народная республика

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Активисты "Народного фронта" передали 14 систем РЭБ для машин скорой помощи в ЛНР, сообщила РИА Новости председатель регионального штаба движения в республике Анна Еременко. "Сегодня "Народный фронт" передал 14 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Оборудование будет установлено на автомобили скорой помощи, которые работают в прифронтовой зоне", - сообщила Еременко. Она отметила, что это позволит повысить безопасность медицинских бригад при эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения, защитив технику от дронов и средств воздушной разведки противника. "Наши врачи ежедневно рискуют жизнями, оказывая помощь в самых опасных условиях. Благодаря этим системам мы сможем обезопасить экипажи и пациентов", - отметила Еременко. Передача техники стала возможной благодаря проекту Народного фронта "Все для Победы" и неравнодушных граждан, поддерживающих фронт и медиков в зоне СВО.

