Французские профсоюзы пригрозили премьеру новыми протестами

ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Французские профсоюзы готовы снова вывести людей на массовые протесты, если премьер-министр Себастьян Лекорню до 24 сентября не откажется от предложенного ранее бюджета с мерами жесткой экономии и не выполнит ряд других требований, заявил в пятницу представитель ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Тома Вашерон.
"Объединение профсоюзов ставит ультиматум... Если до 24 сентября премьер-министр не ответит на наши требования, профсоюзные организации вновь соберутся, чтобы очень быстро договориться о новой дате забастовок и манифестаций", - сказал он журналистам после встречи представителей профсоюзов. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
В частности, профсоюзы требуют, чтобы власти отменили пенсионную реформу, отказались от предложенного на 2026 год бюджета, от сокращения трех тысяч госслужащих и других мер.
В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По заявлению властей, на акции вышли более 500 тысяч человек.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
