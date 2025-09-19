Рейтинг@Mail.ru
Французские профсоюзы пригрозили премьеру новыми протестами - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/frantsiya-2043027987.html
Французские профсоюзы пригрозили премьеру новыми протестами
Французские профсоюзы пригрозили премьеру новыми протестами - РИА Новости, 19.09.2025
Французские профсоюзы пригрозили премьеру новыми протестами
Французские профсоюзы готовы снова вывести людей на массовые протесты, если премьер-министр Себастьян Лекорню до 24 сентября не откажется от предложенного ранее РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:06:00+03:00
2025-09-19T17:06:00+03:00
в мире
франция
европа
франсуа байру
себастьян лекорню
беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042903465_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_b52c5ec9f28c11f4656060b1a0b6ca88.jpg
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Французские профсоюзы готовы снова вывести людей на массовые протесты, если премьер-министр Себастьян Лекорню до 24 сентября не откажется от предложенного ранее бюджета с мерами жесткой экономии и не выполнит ряд других требований, заявил в пятницу представитель ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Тома Вашерон. "Объединение профсоюзов ставит ультиматум... Если до 24 сентября премьер-министр не ответит на наши требования, профсоюзные организации вновь соберутся, чтобы очень быстро договориться о новой дате забастовок и манифестаций", - сказал он журналистам после встречи представителей профсоюзов. Трансляцию вел телеканал BFMTV. В частности, профсоюзы требуют, чтобы власти отменили пенсионную реформу, отказались от предложенного на 2026 год бюджета, от сокращения трех тысяч госслужащих и других мер. В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По заявлению властей, на акции вышли более 500 тысяч человек. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042994997.html
https://ria.ru/20250918/frantsija-2042852001.html
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042903465_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b511076ce95a1de7f1bb9428c99e164f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, франсуа байру, себастьян лекорню, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
В мире, Франция, Европа, Франсуа Байру, Себастьян Лекорню, Беспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
Французские профсоюзы пригрозили премьеру новыми протестами

Профсоюзы Франции грозят новыми протестами в случае невыполнения их требований

© AP Photo / Aurelien MorissardАкции протеста, организованные крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Париже
Акции протеста, организованные крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Париже - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Акции протеста, организованные крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Париже
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Французские профсоюзы готовы снова вывести людей на массовые протесты, если премьер-министр Себастьян Лекорню до 24 сентября не откажется от предложенного ранее бюджета с мерами жесткой экономии и не выполнит ряд других требований, заявил в пятницу представитель ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Тома Вашерон.
"Объединение профсоюзов ставит ультиматум... Если до 24 сентября премьер-министр не ответит на наши требования, профсоюзные организации вновь соберутся, чтобы очень быстро договориться о новой дате забастовок и манифестаций", - сказал он журналистам после встречи представителей профсоюзов. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского о Европе
Вчера, 15:24
В частности, профсоюзы требуют, чтобы власти отменили пенсионную реформу, отказались от предложенного на 2026 год бюджета, от сокращения трех тысяч госслужащих и других мер.
В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По заявлению властей, на акции вышли более 500 тысяч человек.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.
Участники акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Нанте, Франция - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Во Франции более полумиллиона человек вышли на акции протеста
18 сентября, 22:56
 
В миреФранцияЕвропаФрансуа БайруСебастьян ЛекорнюБеспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала