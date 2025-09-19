Рейтинг@Mail.ru
Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.09.2025
06:22 19.09.2025
Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Франция приостанавливает сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом в ответ на арест сотрудника французского посольства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник. Гражданин Франции был арестован в малийской столице Бамако 15 августа по подозрению в работе на французскую разведку. "Столкнувшись с таким серьезным и враждебным актом, Франция решила приостановить сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом, которому незаконно лишенный свободы дипломатический агент способствовал до своего ареста", - сообщил источник. По словам источника, власти Мали уведомлены, что в ближайшее время будут приняты другие меры, если гражданин Франции не будет оперативно освобожден. Франция также выдворяет двух малийских дипломатов. По словам источника, они должны покинуть Францию до субботы. Власти Мали до этого объявили персонами нон грата пятерых сотрудников французского посольства в Бамако, которые уже покинули страну. В 2022 году переходные власти Мали официально объявили о выходе из соглашений с Францией и союзниками по операции "Бархан" и "Такуба". Несмотря на напряженные отношения, малийские и французские спецслужбы продолжали сотрудничать в борьбе с терроризмом.
Солдаты правительственных войск Мали. Архивное фото
