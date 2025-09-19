https://ria.ru/20250919/frantsija-2042879764.html
Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом
Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.09.2025
Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом
Франция приостанавливает сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом в ответ на арест сотрудника французского посольства, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:22:00+03:00
2025-09-19T06:22:00+03:00
2025-09-19T06:22:00+03:00
в мире
франция
мали
бамако
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92016/25/920162592_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d0a36174e4d47e7fcaa3a381e9142236.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Франция приостанавливает сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом в ответ на арест сотрудника французского посольства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник. Гражданин Франции был арестован в малийской столице Бамако 15 августа по подозрению в работе на французскую разведку. "Столкнувшись с таким серьезным и враждебным актом, Франция решила приостановить сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом, которому незаконно лишенный свободы дипломатический агент способствовал до своего ареста", - сообщил источник. По словам источника, власти Мали уведомлены, что в ближайшее время будут приняты другие меры, если гражданин Франции не будет оперативно освобожден. Франция также выдворяет двух малийских дипломатов. По словам источника, они должны покинуть Францию до субботы. Власти Мали до этого объявили персонами нон грата пятерых сотрудников французского посольства в Бамако, которые уже покинули страну. В 2022 году переходные власти Мали официально объявили о выходе из соглашений с Францией и союзниками по операции "Бархан" и "Такуба". Несмотря на напряженные отношения, малийские и французские спецслужбы продолжали сотрудничать в борьбе с терроризмом.
https://ria.ru/20250107/chad-1992706286.html
https://ria.ru/20250414/barro-2011115829.html
франция
мали
бамако
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92016/25/920162592_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f403f5a9abc227a4e6035ee19aa18c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мали, бамако
В мире, Франция, Мали, Бамако
Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом
Франция заморозила сотрудничество с Мали из-за ареста дипломата
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Франция приостанавливает сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом в ответ на арест сотрудника французского посольства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.
Гражданин Франции
был арестован в малийской столице Бамако
15 августа по подозрению в работе на французскую разведку.
"Столкнувшись с таким серьезным и враждебным актом, Франция решила приостановить сотрудничество с Мали
в борьбе с терроризмом, которому незаконно лишенный свободы дипломатический агент способствовал до своего ареста", - сообщил источник.
По словам источника, власти Мали уведомлены, что в ближайшее время будут приняты другие меры, если гражданин Франции не будет оперативно освобожден.
Франция также выдворяет двух малийских дипломатов. По словам источника, они должны покинуть Францию до субботы. Власти Мали до этого объявили персонами нон грата пятерых сотрудников французского посольства в Бамако, которые уже покинули страну.
В 2022 году переходные власти Мали официально объявили о выходе из соглашений с Францией и союзниками по операции "Бархан" и "Такуба". Несмотря на напряженные отношения, малийские и французские спецслужбы продолжали сотрудничать в борьбе с терроризмом.