https://ria.ru/20250919/frantsija-2042879764.html

Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом

Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.09.2025

Франция приостановила сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом

Франция приостанавливает сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом в ответ на арест сотрудника французского посольства, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T06:22:00+03:00

2025-09-19T06:22:00+03:00

2025-09-19T06:22:00+03:00

в мире

франция

мали

бамако

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92016/25/920162592_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d0a36174e4d47e7fcaa3a381e9142236.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Франция приостанавливает сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом в ответ на арест сотрудника французского посольства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник. Гражданин Франции был арестован в малийской столице Бамако 15 августа по подозрению в работе на французскую разведку. "Столкнувшись с таким серьезным и враждебным актом, Франция решила приостановить сотрудничество с Мали в борьбе с терроризмом, которому незаконно лишенный свободы дипломатический агент способствовал до своего ареста", - сообщил источник. По словам источника, власти Мали уведомлены, что в ближайшее время будут приняты другие меры, если гражданин Франции не будет оперативно освобожден. Франция также выдворяет двух малийских дипломатов. По словам источника, они должны покинуть Францию до субботы. Власти Мали до этого объявили персонами нон грата пятерых сотрудников французского посольства в Бамако, которые уже покинули страну. В 2022 году переходные власти Мали официально объявили о выходе из соглашений с Францией и союзниками по операции "Бархан" и "Такуба". Несмотря на напряженные отношения, малийские и французские спецслужбы продолжали сотрудничать в борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20250107/chad-1992706286.html

https://ria.ru/20250414/barro-2011115829.html

франция

мали

бамако

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, мали, бамако